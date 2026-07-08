Delincuentes suplantaron funcionarios del acueducto para estafar a los usuarios: Distrito se pronunció

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), emitió una alerta pública para prevenir fraudes, puesto que muchos ciudadanos han alertado haber recibido visitas no agendadas y tener que pagar por ellas.

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Ante esta situación, las autoridades reportaron la detección de individuos que suplantan la identidad de los operarios para ingresar sin autorización a las viviendas o exigir cobros económicos. Por eso, el distrito decidió emitir una alerta de este tipo de estafas y hurtos en las diferentes localidades de la capital del país.

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Por la persistencia de estas conductas, la entidad recordó que los procedimientos institucionales de revisión domiciliaria se notifican de manera obligatoria antes de la llegada a los inmuebles.

La EAAB señaló que “antes de abrir la puerta, verifique la identidad del operario, ya que todo trámite se programa previamente y ningún trabajador recibe dinero”. La verificación de los datos del personal que realiza la visita se puede realizar mediante los canales de atención, bien sea llamando a las líneas telefónicas o por el chat de WhatsApp.

Protocolos institucionales para la verificación de visitas técnicas

El distrito compartió algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de recibir la visita de los funcionarios del acueducto, para que los propietarios y arrendatarios lo tengan en cuenta.

La revisión previa es una visita técnica obligatoria en los predios que registran una variación significativa en su consumo de agua. Foto: EAAB / Semana / Montaje: Semana

La entidad aclaró que ningún funcionario técnico o contratista está facultado para exigir o recibir dinero en efectivo de forma directa durante los servicios. Los costos asociados a reparaciones, acometidas o mantenimientos se cargan de manera exclusiva en las facturas de cobro mensual.

Asimismo, se enfatizó en que es obligatorio que el funcionario que realice su visita porte su carné físico a la hora de realizar cualquier operación a nombre de la proveedora de servicios públicos.

La EAAB establece que si nota alguna anomalía, los usuarios deben solicitar el carné institucional vigente del operario y comunicarse de inmediato con la línea de atención 116. A través de la opción cuatro de este canal telefónico, los operadores de turno confirman la legalidad de la orden de trabajo.

🤚Antes de abrir la puerta, verifica siempre la identidad de quien llega a tu hogar:#SinCitaNoHayVisita🚨



Recuerda:



👀Todo trámite se programa y comunica previamente.

📲Confirma la información a través de la Acualínea 116, opción 4.

🚫Ningún operario está autorizado para… pic.twitter.com/79hkhkZarY — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) July 5, 2026

Condiciones específicas para el acceso de personal a las viviendas

La dirección de la entidad precisó que el acceso de personal a las áreas internas de las residencias se encuentra limitado a situaciones excepcionales y previamente acordadas.

Los únicos escenarios que justifican el ingreso son las revisiones por variaciones en las lecturas de consumo o las inspecciones internas solicitadas por el suscriptor. En casos como trabajos estructurales en la vía pública o el mantenimiento de hidrantes externos, no se requiere el ingreso de los trabajadores a las viviendas.