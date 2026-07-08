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Delincuentes suplantaron funcionarios del acueducto para estafar a los usuarios: Distrito se pronunció

El Acueducto de Bogotá compartió una serie de recomendaciones para no caer en la estafa.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

8 de julio de 2026 a las 9:34 p. m.
Falsos funcionarios del acueducto (imagen de referencia).
Falsos funcionarios del acueducto (imagen de referencia). Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), emitió una alerta pública para prevenir fraudes, puesto que muchos ciudadanos han alertado haber recibido visitas no agendadas y tener que pagar por ellas.

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Ante esta situación, las autoridades reportaron la detección de individuos que suplantan la identidad de los operarios para ingresar sin autorización a las viviendas o exigir cobros económicos. Por eso, el distrito decidió emitir una alerta de este tipo de estafas y hurtos en las diferentes localidades de la capital del país.

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Por la persistencia de estas conductas, la entidad recordó que los procedimientos institucionales de revisión domiciliaria se notifican de manera obligatoria antes de la llegada a los inmuebles.

La EAAB señaló que “antes de abrir la puerta, verifique la identidad del operario, ya que todo trámite se programa previamente y ningún trabajador recibe dinero”. La verificación de los datos del personal que realiza la visita se puede realizar mediante los canales de atención, bien sea llamando a las líneas telefónicas o por el chat de WhatsApp.

Protocolos institucionales para la verificación de visitas técnicas

El distrito compartió algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de recibir la visita de los funcionarios del acueducto, para que los propietarios y arrendatarios lo tengan en cuenta.

La revisión previa es una visita técnica obligatoria en los predios que registran una variación significativa en su consumo de agua.
La revisión previa es una visita técnica obligatoria en los predios que registran una variación significativa en su consumo de agua. Foto: EAAB / Semana / Montaje: Semana

La entidad aclaró que ningún funcionario técnico o contratista está facultado para exigir o recibir dinero en efectivo de forma directa durante los servicios. Los costos asociados a reparaciones, acometidas o mantenimientos se cargan de manera exclusiva en las facturas de cobro mensual.

Asimismo, se enfatizó en que es obligatorio que el funcionario que realice su visita porte su carné físico a la hora de realizar cualquier operación a nombre de la proveedora de servicios públicos.

La EAAB establece que si nota alguna anomalía, los usuarios deben solicitar el carné institucional vigente del operario y comunicarse de inmediato con la línea de atención 116. A través de la opción cuatro de este canal telefónico, los operadores de turno confirman la legalidad de la orden de trabajo.

Condiciones específicas para el acceso de personal a las viviendas

La dirección de la entidad precisó que el acceso de personal a las áreas internas de las residencias se encuentra limitado a situaciones excepcionales y previamente acordadas.

Los únicos escenarios que justifican el ingreso son las revisiones por variaciones en las lecturas de consumo o las inspecciones internas solicitadas por el suscriptor. En casos como trabajos estructurales en la vía pública o el mantenimiento de hidrantes externos, no se requiere el ingreso de los trabajadores a las viviendas.