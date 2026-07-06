Cortes de agua en Bogotá del 7 al 9 de julio: estos son los barrios y sectores que se quedarán sin servicio

Durante esta semana, miles de usuarios en Bogotá y algunos sectores de Soacha deberán prepararse para suspensiones temporales en el servicio de agua potable debido a trabajos programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Las intervenciones hacen parte de las labores de mantenimiento y modernización de la red de distribución.

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La programación oficial establece cortes entre el 7 y el 9 de julio en sectores de las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá, San Cristóbal y Puente Aranda, además de algunos sectores de Soacha y Gachancipá. De acuerdo con la EAAB, cada intervención responde a necesidades específicas de mantenimiento de la infraestructura del sistema de acueducto.

Cortes de agua: martes 7 de julio

Habrá suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas en Despensa, León XIII, Los Olivos y La María (Soacha) por cierre a terceros; en Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes (Suba) por empates de redes; en La Granja Norte, El Redil y San Antonio Norte (Usaquén) por instalación de una válvula; y en todo el municipio de Gachancipá por mantenimiento correctivo.

Cortes de agua: miércoles 8 de julio

Las afectaciones al servicio se darán en Lusitania (Kennedy) desde las 8:00 a. m. por empates de redes; La Cecilia, El Rubí y Roma (Kennedy) desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo; Mirandela y Casa Blanca Suba I (Suba) por empates de redes. Todos los anteriores tendrán restricciones de 24 horas, mientras que en Niza Norte y Niza Sur (Suba y Usaquén) serán por cuatro horas debido a la verificación de un macromedidor.

Cortes de agua: jueves 9 de julio

Se suspenderá el servicio en Engativá Pueblo, Villa Gladys, La Faena, La Riviera, Sabanas del Dorado y El Gaco (Engativá); Veinte de Julio, Granada Sur y Montebello (San Cristóbal); Gorgonzola (Puente Aranda); Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella (Kennedy), todos por empates de redes. En Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha (Soacha), el corte obedecerá a trabajos de mantenimiento preventivo. Todos estos cortes serán de 24 horas.

La ciudad se prepara para una nueva semana de arreglos en la red de acueducto. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Ante las suspensiones programadas, la EAAB recomendó llenar previamente los tanques de reserva de las viviendas, hacer un uso racional del agua almacenada y priorizar actividades esenciales como la preparación de alimentos y la higiene personal.

Asimismo, recordó que quienes almacenen agua en recipientes deben consumirla antes de 24 horas para preservar su calidad. En caso de ser necesario, la empresa dispondrá de carrotanques para atender instituciones de salud y otros puntos de alta concentración de personas.