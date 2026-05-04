Cortes de agua en Bogotá y Soacha: prográmese para la semana del 4 al 8 de mayo de 2026

Bogotá enfrenta una semana de retos operativos en su sistema de acueducto. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha confirmado que varios sectores de la capital y el municipio de Soacha experimentarán suspensiones temporales en el servicio.

Estos son los más de 90 barrios de Barranquilla y 4 municipios del Atlántico que no tendrán agua este martes 5 de mayo

Para los habitantes de las zonas afectadas, el llamado es a la preparación. Se recomienda llenar los tanques de reserva y hacer un uso racional del líquido, priorizando la alimentación y el aseo personal. A continuación, el detalle de los barrios y horarios que presentarán alteraciones en el servicio.

En distintos puntos se harán intervenciones en las redes de acueducto. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Lunes 4 de mayo: Inicio de mantenimientos

Localidad de Antonio Nariño: Barrio Restrepo Occidental. La afectación irá de la calle 11 Sur a la calle 17 Sur, entre la carrera 24G y la carrera 27. El corte inicia a las 8:00 a. m. y durará 24 horas por cambio de accesorio en la totalizadora.

Martes 5 de mayo: Jornada crítica en Soacha y el sur

Este será el día con mayor número de usuarios afectados, especialmente en el municipio vecino y el sur de Bogotá:

Municipio de Soacha: Barrios Unir, El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. (Inicia 10:00 a. m. por 24 horas).

Barrios Unir, El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. (Inicia 10:00 a. m. por 24 horas). San Cristóbal: Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte.

Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte. Tunjuelito: Barrio Fátima.

Barrio Fátima. Suba: El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba.

El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba. Ciudad Bolívar: Se afectarán Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Potosí, Santo Domingo, Sierra Morena I y II, Casaloma, El Paraíso de Corinto, La Isla, Luis Carlos Galán I, II y III, Rincón del Lago, Terranova y Villa Mercedes, entre otros. En este sector el corte será de 16 horas desde las 8:00 a. m.

Miércoles 6 de mayo: Norte y occidente bajo revisión

Suba: Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa.

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. Usaquén: Santa Bárbara Central, Britalia, Arcos de Britalia, Club Camel, Mazurén, Monterrey, Ibenza y Caminos de Altamira, Campos del Silencio, San Diego.

Santa Bárbara Central, Britalia, Arcos de Britalia, Club Camel, Mazurén, Monterrey, Ibenza y Caminos de Altamira, Campos del Silencio, San Diego. Kennedy: Hipotecho, La Igualdad y Nueva Marsella.

Hipotecho, La Igualdad y Nueva Marsella. Bosa: Barrio Argelia.

Barrio Argelia. Tunjuelito: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú.

Prepárese: Cortes de agua por 34 horas en estas localidades de Bogotá este miércoles, 29 de abril, por instalación de válvula

Jueves 7 de mayo

Usaquén: Estrella del Norte y Las Orquídeas.

Estrella del Norte y Las Orquídeas. Chapinero: Sector de Cataluña.

Sector de Cataluña. Bosa: Los Sauces.

Los Sauces. Tunjuelito: San Carlos y San Benito.

San Carlos y San Benito. Teusaquillo y Barrios Unidos: Gran sector afectado que incluye Galerías, Palermo, El Campín, Siete de Agosto, Alcázares, San Felipe, La Soledad, Alfonso López, Quinta Mutis, entre otros. (Corte de 12 horas desde las 10:00 a. m.).

Viernes 8 de mayo: Cierre de trabajos