Cortes de agua en Bogotá y Soacha: prográmese para la semana del 4 al 8 de mayo de 2026

Bogotá enfrenta una semana de retos operativos en su sistema de acueducto. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha confirmado que varios sectores de la capital y el municipio de Soacha experimentarán suspensiones temporales en el servicio.
Para los habitantes de las zonas afectadas, el llamado es a la preparación. Se recomienda llenar los tanques de reserva y hacer un uso racional del líquido, priorizando la alimentación y el aseo personal. A continuación, el detalle de los barrios y horarios que presentarán alteraciones en el servicio.
Lunes 4 de mayo: Inicio de mantenimientos
- Localidad de Antonio Nariño: Barrio Restrepo Occidental. La afectación irá de la calle 11 Sur a la calle 17 Sur, entre la carrera 24G y la carrera 27. El corte inicia a las 8:00 a. m. y durará 24 horas por cambio de accesorio en la totalizadora.
Martes 5 de mayo: Jornada crítica en Soacha y el sur
Este será el día con mayor número de usuarios afectados, especialmente en el municipio vecino y el sur de Bogotá:
- Municipio de Soacha: Barrios Unir, El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. (Inicia 10:00 a. m. por 24 horas).
- San Cristóbal: Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte.
- Tunjuelito: Barrio Fátima.
- Suba: El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba.
- Ciudad Bolívar: Se afectarán Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Potosí, Santo Domingo, Sierra Morena I y II, Casaloma, El Paraíso de Corinto, La Isla, Luis Carlos Galán I, II y III, Rincón del Lago, Terranova y Villa Mercedes, entre otros. En este sector el corte será de 16 horas desde las 8:00 a. m.
Miércoles 6 de mayo: Norte y occidente bajo revisión
- Suba: Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa.
- Usaquén: Santa Bárbara Central, Britalia, Arcos de Britalia, Club Camel, Mazurén, Monterrey, Ibenza y Caminos de Altamira, Campos del Silencio, San Diego.
- Kennedy: Hipotecho, La Igualdad y Nueva Marsella.
- Bosa: Barrio Argelia.
- Tunjuelito: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú.
Jueves 7 de mayo
- Usaquén: Estrella del Norte y Las Orquídeas.
- Chapinero: Sector de Cataluña.
- Bosa: Los Sauces.
- Tunjuelito: San Carlos y San Benito.
- Teusaquillo y Barrios Unidos: Gran sector afectado que incluye Galerías, Palermo, El Campín, Siete de Agosto, Alcázares, San Felipe, La Soledad, Alfonso López, Quinta Mutis, entre otros. (Corte de 12 horas desde las 10:00 a. m.).
Viernes 8 de mayo: Cierre de trabajos
- Usme: Tibaque II, Tihuaque, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches, entre otros; será un corte breve de 4 horas desde las 10:00 a. m. por lavado de tanques.