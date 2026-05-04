Luis Díaz, nominado a mejor jugador de la temporada en Bundesliga: así puede votar por el guajiro

La web oficial de la Bundesliga publicó el listado de 11 jugadores que compiten por el premio al mejor jugador de la temporada 2025-2026. Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich, es uno de los opcionados.

Por supuesto, Díaz compite con otros futbolistas que también son de primer nivel. De hecho, Bayern Múnich aporta siete de los 11 nominados definitivos al galardón, que es casi un equipo completo en el terreno de juego.

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Lista de nominados a mejor jugador del año en Bundesliga

Gregor Kobel: Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck: Borussia Dortmund Jonathan Tah: Bayern Múnich Dayot Upamecano: Bayern Múnich Luka Vušković: Hamburgo Joshua Kimmich: Bayern Múnich Aleksandar Pavlović: Bayern Múnich Angelo Stiller: VfB Stuttgart Luis Díaz: Bayern Múnich Harry Kane: Bayern Múnich Michael Olise: Bayern Múnich

Sobre Luis Díaz, la web oficial de la Bundesliga señala: “Ha causado una gran impresión en el Bayern desde su llegada procedente del Liverpool en el verano de 2025. El jugador de 29 años destaca en prácticamente todos los aspectos del juego, pero sobre todo como goleador y creador de juego”.

El vigente ganador del premio de mejor jugador del año, en Bundesliga, es Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich se hizo con el premio en la temporada 2024-2025, y ahora podría repetirlo al estar nominado nuevamente.

Harry Kane es quien actualmente ostenta el premio al mejor jugador de la Bundesliga (2024-2025). ¿Repetirá? Foto: Getty Images

La supremacía del Bayern Múnich en Alemania podría quedar aún más en evidencia con este premio. Los bávaros ya ganaron la Bundesliga 2025-2026, levantaron la Supercopa, están en la final de la DFB Pokal, tienen al goleador de la liga (Kane), al máximo asistidor (Olise) y ahora podrían sumar al mejor jugador.

¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador de la Bundesliga 2025-2026?

En Colombia, la expectativa está puesta en que Luis Díaz pueda coronarse como el mejor jugador de la presente temporada en Bundesliga. No la tiene fácil, incluso con sus mismos compañeros, pero la afición tiene gran importancia en la elección.

A continuación, el paso a paso para votar por Lucho:

Descargue la aplicación oficial de la Bundesliga en su celular Regístrese, con correo y contraseña, para iniciar sesión Tan pronto inicie sesión, en la página principal le aparecerá la opción “Vote for your player of the season”. Selecciónela. Busque el nombre “Luis Díaz”, con la foto del guajiro. Selecciónelo, confirme su voto y su decisión ya quedará registrada en el sistema

La posibilidad de votar está disponible desde este 4 de mayo y se estima que esté hasta el próximo jueves (7 de mayo).

“Además de los votos de los aficionados para el Jugador de la Temporada, los clubes y algunos expertos de la Bundesliga también emitirán sus votos. Estos votos se contabilizarán y ponderarán de la siguiente manera: votos de los aficionados (40 %), votos de los clubes (30 %) y votos de los expertos (30 %)“, explica la web oficial de Bundesliga.