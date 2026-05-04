Posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Miami: triunfo clave de Kimi Antonelli

El italiano Kimi Antonelli dedicó su triunfo del domingo en el Gran Premio de Miami a su compatriota Alex Zanardi, antiguo piloto de Fórmula 1 que falleció el viernes a los 59 años.

Así fue el Gran Premio de Miami: Ferrari, Red Bull y Mercedes protagonizaron la carrera

“Esta victoria es para Alex. Me puse muy triste cuando me enteré de la noticia de su muerte. Era un buen amigo de mi familia. Quería ganar por él”, dijo el joven piloto de Mercedes tras firmar su tercera victoria consecutiva de la temporada.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Zanardi era originario de Bolonia, ciudad del norte de Italia situada a una hora del famoso circuito de Imola y también lugar de nacimiento de Antonelli.

Piloto de automovilismo en la década de 1990, Zanardi fue capaz de lanzar una nueva carrera deportiva tras perder ambas piernas en un accidente en 2001, logrando cuatro medallas de oro paralímpicas de ciclismo en los Juegos de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016.

Uno de los deportistas más queridos y respetados de su país, a Zanardi se le atribuye haber contribuido a transformar la percepción de la discapacidad en Italia.

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026

“Era una persona valiente e inspiradora, con todo lo que había atravesado en su vida, sin rendirse nunca. De verdad que fue un modelo a seguir para mí”, le reconoció Antonelli, el líder más joven de la historia de la Fórmula 1 a los 19 años.

El sábado, el Gran Premio de Miami guardó un minuto de silencio en memoria de Zanardi antes de la carrera esprint.

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 100 puntos

2. George Russell (GBR) 80

3. Charles Leclerc (MON) 63

4. Lando Norris (GBR) 51

5. Lewis Hamilton (GBR) 49

6. Oscar Piastri (AUS) 43

7. Max Verstappen (NED) 26

8. Oliver Bearman (GBR) 17

9. Pierre Gasly (FRA) 16

10. Liam Lawson (NZL) 10

11. Franco Colapinto (ARG) 5

12. Arvid Lindblad (GBR) 4

13. Isack Hadjar (FRA) 4

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 4

15. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

16. Esteban Ocon (FRA) 1

17. Alexander Albon (THA) 1

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Valtteri Bottas (FIN) 0

20. Sergio Pérez (MEX) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 180 puntos

2. Ferrari 112

3. McLaren-Mercedes 94

4. Red Bull 30

5. Alpine-Mercedes 21

6. Haas-Ferrari 18

7. Racing Bulls-Red Bull 14

8. Williams-Mercedes 5

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0

*Con información de AFP