¿Qué se necesita para obtener la licencia de moto por primera vez?

La venta de motos en Colombia ha ido en aumento en los últimos meses. Así lo confirma un reporte de la Andi y Fenalco que evidencia que, durante abril, se registraron 113.602 motocicletas nuevas en Colombia, un crecimiento del 40,69% en comparación con el mismo mes de 2025.

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Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) indican que, entre enero y abril de este año, el sector de motocicletas aumentó un 37,09%, lo que confirma el balance positivo para los vendedores de este tipo de vehículos.

Más colombianos en el país están eligiendo las motos como su medio de transporte preferido. Por esta razón, muchos han optado por sacar la licencia de conducción que permite conducir motocicletas y transitar por el país libremente.

Este documento es obligatorio, personal e intransferible para todos los conductores, según explica el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Las licencias de moto varían dependiendo del cilindraje de cada una.

El primer tipo de licencia es A1, que se utiliza para motos con un cilindraje máximo de 125 c.c. Le sigue la licencia A2, disponible para cualquier cilindraje superior a 125 c.c.

La compra de motocicletas en Colombia ha aumentado en el último año. Foto: El País

¿Cómo sacar el documento?

Para sacar la licencia de conducción para motos, el primer paso es inscribirse en el RUNT. Si ya lo está, debe verificar el registro en la página oficial o dirigirse a un punto físico de tránsito.

Los interesados también deben acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde pueden realizarse el examen médico. Los puntos autorizados en cada ciudad aparecen en el sitio web del RUNT.

El curso de conducción se realiza en un centro certificado por el Ministerio de Transporte e incluye dos exámenes: uno teórico, que evalúa las normas y señales de tránsito, y uno práctico, que verifica la capacidad de realizar maniobras de conducción en la vía.

Los exámenes y las pruebas quedan cargados al RUNT junto con los resultados. Al final del proceso, se puede verificar que ya estén publicados en el sistema.

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El costo de la licencia depende del instituto de aprendizaje o de la ciudad. En Bogotá, el curso puede tener un precio entre 450.000 y 650.000 pesos, dependiendo del tipo de licencia. La expedición del documento ronda los 220.000 pesos y, en total, el proceso puede tener un costo aproximado de 700.000 a un millón de pesos; sin embargo, es necesario revisar los precios de cada ciudad y lugar.

La licencia tiene una vigencia de 10 años para menores de 60 años. El artículo 131 (C.1) del Código Nacional de Tránsito señala que conducir sin el documento tiene una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización de la motocicleta.