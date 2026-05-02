Alcaldía de Bogotá anuncia feria virtual para facilitar el pago del impuesto de vehículos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció la apertura de una feria virtual para facilitar el cumplimiento del impuesto de vehículos, a pocos días del vencimiento del primer plazo, con el 10 % de descuento por pronto pago.

La feria se realizará del 4 al 15 de mayo, en jornada continua de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También se ofrecerá atención a los contribuyentes el sábado 9 de mayo entre las 8:00 a.m. y 12:00 m.

“Es importante recordar que este año Bogotá ofrece una nueva alternativa, el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), para el impuesto de vehículos. Quienes estén interesados pueden acogerse a esta facilidad a través de una declaración inicial hasta el 12 de junio para pagar la primera cuota, el 3 de julio y la segunda el 4 de septiembre”, indicó la Secretaría.

Durante la feria, los ciudadanos recibirán atención de un agente especializado, “quien los guiará en el proceso de pago y resolverá inquietudes sobre sus obligaciones tributarias”.

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¿Cómo agendar una cita para participar en la feria virtual de vehículos?

Para participar cada contribuyente debe agendarse previamente en este enlace y:

Diligenciar una encuesta en la que debe incluir sus datos personales.

Seleccionar la fecha y hora de su cita.

Confirmar la información suministrada.

Recibirá una invitación a su correo para conectarse con un agente especializado que lo atenderá.

Servicios disponibles en la feria virtual de vehículos

Consulta de estado de obligaciones.

Entrega de estados de cuenta.

Entrega de facturas 2026.

Orientación para solicitar facilidades de pago.

Orientación para declarar y pagar, y/o pagar por cuotas.

En la Gran Feria de Servicios que se realizó del 9 al 17 de abril en el Mallplaza, se atendieron 10.000 personas.

La feria se realizará del 4 al 15 de mayo, en jornada continua de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Foto: Colprensa

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Cifras

El pago del impuesto lo deben realizar todos los propietarios de vehículos, excepto las bicicletas y motocicletas con cilindraje de hasta 125 cm³. En Bogotá, hay 10 % de descuento para aquellas personas que paguen antes del 15 de mayo de 2026.

A partir de esta fecha, deberán cumplir con la obligación sin opción de rebaja. La fecha máxima para pagar el impuesto vehicular en Bogotá es el 24 de julio de este año.

Para la vigencia 2026, en la ciudad hay 2.409.157 vehículos obligados a pagar. Con corte 27 de abril, se han recaudado 557.000 millones de pesos por este tributo.