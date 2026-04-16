En Bogotá, las autoridades han puesto el foco en una conducta específica que se repite en las calles y que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), está directamente asociada a la comisión de delitos. Se trata del uso de motocicletas sin placa visible o con alteraciones en su identificación, una práctica que ha comenzado a ser catalogada como señal de alerta en materia de seguridad.

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El fenómeno no es aislado. En distintos operativos y análisis de comportamiento delictivo, se ha identificado que los motociclistas implicados en hurtos utilizan mecanismos para ocultar o modificar la placa del vehículo, lo que dificulta su seguimiento posterior y reduce la posibilidad de judicialización.

“Una motocicleta sin placa visible o con la placa alterada es una señal de alerta. No es un comportamiento normal y puede estar asociado a la comisión de delitos”, enfatizó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Este vehículo fue detectado en las calles con la placa falsa - Imagen de referencia Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La SDSCJ explicó el modus operandi de los delincuentes, quienes utilizan diferentes métodos para ocultar la identificación del vehículo, incluyendo el uso de cintas, plásticos o mecanismos que permiten subir o cubrir la placa en momentos específicos, especialmente antes o después de cometer un hurto. Esta manipulación no es permanente, sino estratégica.

Además, el comportamiento tiene un patrón claro en el espacio público. Las motocicletas sin placa visible suelen circular en zonas de alto flujo o congestión, donde el acercamiento a la víctima puede hacerse de forma rápida y sin levantar sospechas inmediatas. La ejecución del delito ocurre en segundos, seguida de una huida inmediata, lo que reduce la capacidad de reacción.

Frente a este escenario, las autoridades establecieron recomendaciones puntuales para la ciudadanía. Entre ellas, verificar la visibilidad de la placa, mantener distancia de motocicletas sospechosas y evitar distracciones como el uso del celular en vía pública.

La multa por obstaculizar o en mal estado las placas es de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Foto: OlimpIA

También se insiste en reportar cualquier situación a la Línea 123. En la llamada deberá ser preciso con los siguientes detalles:

Color de la moto

Características de los ocupantes

Punto donde observó el comportamiento anormal

Dirección de desplazamiento

Detalles sobre la placa (si es visible parcialmente).

En términos legales, la conducta también tiene consecuencias. Circular sin placa visible o con alteraciones constituye una infracción de tránsito que puede derivar en multas de hasta 322.070 pesos, inmovilización del vehículo e incluso agravantes en procesos penales cuando se vincula a la comisión de delitos.