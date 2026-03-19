Hombre intentó abrir carro en Bogotá para robarse aproximadamente 4 mil millones de pesos

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber frustrado el robo a un carro de valores en el barrio Centro Fontibón. De acuerdo con el teniente coronel Julián García Escobar, comandante de la estación de Policía Fontibón, un hombre fue sorprendido en instantes en que presuntamente intentaba violentar el automotor con un gato hidráulico.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá este jueves 19 de marzo, en el carro de valores había aproximadamente 4 mil millones de pesos.

No era un parqueadero, era un deshuesadero de carros robados en Bogotá: uno de los vehículos hurtados fue clave en el operativo

“Gracias a la información de los trabajadores de esta compañía y a la rápida acción policial, es capturado este ciudadano que pretendía ingresar a este vehículo; gracias a esta reacción policial, esta persona es puesta a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de tentativa de hurto y daño en bien ajeno”, indicó el oficial García.

Una llamada y un operativo que evitó un plan criminal millonario en #Fontibón.



Fue así como policías sorprendieron en flagrancia a un hombre intentando abrir con herramientas un vehículo con cerca de 4 mil millones de pesos.



Este captura tiene más detalles, no se los pierda. pic.twitter.com/slRIJhq08c — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 19, 2026

De acuerdo con las autoridades, el presunto ladrón se movilizaba a bordo de un carro tipo Chana, en cuyo interior encontraron elementos como cuerdas, costales de tela y cizallas, entre otros.

El sujeto capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de secuestro, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″, destacaron desde la Policía.

Vale destacar que la semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá también frustró el intento de robo de una camioneta en el barrio La Clarita, localidad de Engativá.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, informó que en instantes que policías estaban realizando labores de patrullaje en el barrio La Clarita, fueron alertados sobre el hurto de una camioneta. Inmediatamente, los uniformados reaccionaron y se desató una balacera en el sector que terminó con la captura de dos presuntos delincuentes.

Al costado izquierdo, la Policía detrás de uno de los presuntos delincuentes y al lado derecho la camioneta recuperada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“De manera inmediata se observa a estos presuntos delincuentes, quienes pretendían hurtar esta camioneta, los cuales —al notar la presencia de los uniformados—realizaron disparos en contra de la Policía. En la reacción se logró la captura de dos hombres y se les incautaron dos armas de fuego”, informó la comandante de la Estación de Policía de Engativá.