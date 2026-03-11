Frenética persecución policial en el 7 de Agosto: tres heridos tras el robo de un vehículo

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 18 años, quien habría utilizado un arma de fuego para intimidar al propietario de una camioneta y presuntamente hurtar el vehículo en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos, durante la noche del pasado martes 10 de marzo.

El operativo se originó tras el aviso a dos uniformados que realizaban labores de patrullaje, quienes fueron alertados sobre el robo del vehículo. Al trasladarse al lugar de los hechos, los efectivos detectaron la camioneta circulando a alta velocidad por la carrera 24. De inmediato, se activó el ‘Plan Candado’ con el apoyo de patrullas de vigilancia para interceptar el automóvil.

Durante el seguimiento, el conductor realizó maniobras de riesgo con la intención de evadir a las autoridades. La Policía de Bogotá confirmó que en medio de la persecución resultaron heridos dos miembros de la institución y un ciudadano que se movilizaba en bicicleta.

🚨 #Atención | Así fue la persecución a un joven de 18 años que, mediante atraco, hurtó una camioneta en #BarriosUnidos.



La articulación entre patrullas con un plan candado permitió su captura y recuperar el automotor.



✅️Este año hemos recuperado 140 vehículos en la capital. pic.twitter.com/BhXKFscBaW — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 11, 2026

Tras varios minutos de seguimiento, el sospechoso perdió el control del vehículo y colisionó, momento en el que intentó huir a pie. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo sobre la calle 72 con carrera 26.

La institución declaró que esta operación se ejecutó en el marco de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”. Al realizar el procedimiento de registro, se halló en poder del detenido un arma de fuego tipo revólver con la que, presuntamente, se habría cometido el hurto mediante la modalidad de atraco. El individuo fue capturado bajo los cargos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Finalmente, el capturado, el arma incautada y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso de judicialización.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano. Este incidente se suma a los operativos de vigilancia reforzada que se adelantan en la zona comercial del Siete de Agosto para mitigar el robo de vehículos y el porte ilegal de armas.