Nación

Frenética persecución policial en el 7 de Agosto: tres heridos tras el robo de un vehículo

Capturan a joven de 18 años tras persecución y choque en el norte de Bogotá

Redacción Nación
11 de marzo de 2026, 5:25 p. m.
Tras persecución, fue capturado un joven de 18 años luego de hurtar violentamente una camioneta en el Siete de Agosto.
Tras persecución, fue capturado un joven de 18 años luego de hurtar violentamente una camioneta en el Siete de Agosto. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 18 años, quien habría utilizado un arma de fuego para intimidar al propietario de una camioneta y presuntamente hurtar el vehículo en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos, durante la noche del pasado martes 10 de marzo.

La institución declaró que esta operación se ejecutó en el marco de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”. Al realizar el procedimiento de registro, se halló en poder del detenido un arma de fuego tipo revólver con la que, presuntamente, se habría cometido el hurto mediante la modalidad de atraco. El individuo fue capturado bajo los cargos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Finalmente, el capturado, el arma incautada y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso de judicialización.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano. Este incidente se suma a los operativos de vigilancia reforzada que se adelantan en la zona comercial del Siete de Agosto para mitigar el robo de vehículos y el porte ilegal de armas.