Reviven videos de Blessd en los que habría hablado del imitador con el que hoy afronta un lío legal

El cantante colombiano de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, atraviesa una compleja jornada marcada por contrastes en su vida personal y legal. Este jueves 11 de junio de 2026, el intérprete de Itagüí anunció el nacimiento de su primogénito, Caleb, coincidiendo con el avance de la audiencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado, cargos que el artista y su defensa no aceptaron.

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A la par de estos acontecimientos, en diversas plataformas digitales han vuelto a circular fragmentos de un video que dataría de varios años atrás. En dicho material audiovisual, presuntamente extraído de una transmisión en vivo junto al creador de contenido Westcol, se observa al cantante expresar un evidente descontento respecto a las tarifas y el proceder del imitador que hoy figura como el principal denunciante.

De acuerdo con las imágenes que se han viralizado nuevamente, el artista antioqueño manifestaba en su momento su desacuerdo con las sumas de dinero que el imitador cobraba por realizar presentaciones utilizando su música y su concepto artístico. En los fragmentos de la transmisión, se escucha al emisor cuestionar la ética comercial detrás de estas actividades.

“¿Qué opina del imitador? Yo digo que, bro, hay que aprender a no pasar líneas. Fue algo que no me gustó, cobrando casi 4 millones por un show”, se menciona en uno de los apartes del video. Asimismo, en otra sección del clip, el interlocutor añade: “Ese man que está cobrando casi cuatro palos por presentación y ya va para Europa a zarparme la plaza. Yo apenas yendo a Europa a conocer y a cantar. Yo he cantado una vez para que otra persona, bro, llegue a cantar mi música, mis canciones, exigiendo nada”.

En el mismo registro, quien interviene sugiere que detrás de las acciones del imitador podrían existir terceras personas actuando con segundas intenciones: “Yo apuesto a lo que sea que ni el pelado es el que está arrojando. Detrás del pelado... es más que hay gente que actúa de mala fe”.

Es importante decir que, hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del equipo legal del cantante que vincule directamente el contenido de estos videos del pasado como un elemento probatorio dentro de la actual investigación penal, manteniéndose como un antecedente de la relación de tensión entre las partes.

El requerimiento formal de la justicia colombiana es liderado por la fiscal Piedad Estela Mendoza, quien formalizó la imputación de cargos ante el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín. El caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, un ciudadano reconocido en el medio del entretenimiento por desempeñarse como imitador del artista puertorriqueño Ozuna, y quien posteriormente se vinculó al entorno de imitaciones del artista paisa.

Según lo consignado en el expediente del ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el 1 de junio de 2022 en las instalaciones de un estudio de grabación situado en el sur de la capital de Antioquia. La hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación señala que la víctima presuntamente fue retenida en contra de su voluntad durante varias horas en medio de una reunión.

El objetivo de dicha retención, de acuerdo con la imputación penal, habría sido presionar al afectado para que firmara un documento de carácter legal en el que se comprometía a desistir de realizar presentaciones e imitaciones vinculadas directamente a la marca y al nombre de Blessd.

El ente investigador sostiene que, si bien el cantante de música urbana no se encontraba físicamente en el lugar de los hechos, su participación se habría materializado mediante presuntas amenazas efectuadas a través de llamadas telefónicas directas al teléfono de la persona retenida. Al cierre de la sesión judicial, tras las precisiones solicitadas por el despacho, tanto Stiven Mesa Londoño como los demás procesados manifestaron de manera expresa su decisión de no aceptar los cargos.

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De forma paralela al desarrollo de la audiencia judicial, Blessd utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores un acontecimiento del ámbito privado: la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con la creadora de contenido y empresaria Manuela Quintero, conocida en plataformas digitales como Manuela QM.

El artista acompañó la publicación con un carrusel de tres fotografías en las que se le observa sosteniendo al recién nacido en la cuna del centro médico. “¡Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar! Hoy es el mejor día de mi vida”, manifestó el cantante urbano en la descripción de su publicación. El anuncio generó reacciones inmediatas en redes sociales, incluyendo comentarios de apoyo de figuras públicas del entorno digital, como el propio Westcol. El proceso legal continuará su curso en las instancias correspondientes de la justicia colombiana.