El nuevo participante que llega a ‘MasterChef Celebrity’: esta es la fecha de su ingreso

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia continúa sumando sorpresas para mantener la atención de los televidentes.

En esta oportunidad, el programa confirmó la llegada de un invitado muy especial que promete darle un giro al capítulo de este 30 de julio: Carmelo, el recordado personaje de la telenovela Rigo.

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del Canal RCN y durante la emisión del programa, donde se reveló que el carismático personaje se integrará por un día a la competencia culinaria.

Aunque muchos lo conocen por sus ocurrencias y su particular forma de ser, ahora tendrá la oportunidad de demostrar cómo se desempeña frente a los fogones.

Detrás de Carmelo se encuentra el actor Emmanuel Restrepo, quien actualmente hace parte de la competencia como participante.

Emmanuel Restrepo, quien interpreta a Carmelo, estará en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Tomada de Instagram @emmanuelrestrepozapata

Para esta ocasión, volverá a interpretar al personaje que conquistó a los colombianos y que se convirtió en uno de los más recordados de la producción inspirada en la vida del exciclista Rigoberto Urán.

La producción adelantó que “Carmelo llegará a la cocina más importante del país como invitado especial”, una noticia que despertó la curiosidad de los seguidores del formato, quienes esperan ver cómo reaccionará el personaje ante los retos y las exigencias del concurso.

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Su aparición podrá verse durante el episodio que se emitirá este 30 de julio a las 9:00 p. m., a través del Canal RCN y de la aplicación oficial del canal.

En esta entrega compartirá cocina con las demás celebridades y deberá enfrentar los comentarios y la evaluación del jurado conformado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

La expectativa también se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron pocos minutos después del anuncio.

Muchos manifestaron su entusiasmo por volver a ver a Carmelo en televisión, mientras otros aseguraron que su presencia podría convertirse en uno de los momentos más divertidos de la temporada.

Con esta participación especial, MasterChef Celebrity Colombia vuelve a apostar por las apariciones inesperadas para sorprender a su audiencia.