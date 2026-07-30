Ángela Benedetti reveló lo que hacía Verónica Alcocer cuando una mujer se le acercaba a Petro: “Suena horrible”

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, dio de qué hablar después de que se refiriera a la primera dama Verónica Alcocer y la forma en la que supuestamente evitaba que las mujeres se le acercaran al presidente Gustavo Petro, su entonces marido.

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En diálogo con Eva Rey para el formato Me Vale, la también abogada aseguró que Alcocer y Laura Sarabia son “una sola”, y le hicieron la vida compleja. “Verónica es una persona que no permite que nadie le haga sombra”, manifestó.

Benedetti afirmó que dentro de la campaña había un grupo que se llamaba “Los Verónicos” y allí estaban los que eran cobijados por la primera dama. “Suena horrible que yo te diga que Verónica me tenía celos. (...) Y creo que ella me metió en este grupo para que yo no estuviera cerca de su marido”, dijo.

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las oficinas de SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Verónica no dejaba que cualquier persona medio simpática se montara al avión con Petro, lo bajaba del avión”, añadió.

La hermana del ministro del Interior puso el ejemplo de una joven de apellido Arboleda, quien era jefa de prensa. Según dijo, Alcocer no la dejaba acercarse a Petro en ningún momento.

“Había otra que se llamaba Marisol, era muy cercana a Roy y después la nombraron cónsul en Londres. Ella iba a trabajar con Lizcano y la sacaron de Palacio. O sea, Verónica no permitió que, porque eran mujeres jóvenes, medianamente agraciadas o muy agraciadas, inmediatamente las sacaba de Palacio”, relató.

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Benedetti sostuvo que no sabe exactamente por qué motivo la primera dama aceptó sin ningún inconveniente a Laura Sarabia, aunque indicó que cree que no la veía como un peligro. Además, ella, supuestamente, le hacía caso en todo.

Esta revelación se da en medio de lo mucho que se ha especulado sobre la relación entre el presidente y Alcocer, ya que hace varios meses se confirmó que están en proceso de divorcio; por lo mismo, ya no se les ve juntos en eventos públicos.