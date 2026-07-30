La Aeronáutica Civil se pronunció sobre el caso de Gabriel Muñoz, quien fue acusada públicamente por la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, de tener influencia en la contratación de la entidad.

“La Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que su gestión institucional se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad”, detalló la Aerocivil en un comunicado.

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Esas afirmaciones tienen lugar después de que Rodríguez comparara a Muñoz con Juliana Guerrero, la joven que, según las denuncias reveladas por SEMANA, estuvo pidiendo coimas a cambio de tramitar contratos en el Gobierno nacional. Muñoz habría incurrido en actuaciones semejantes.

La entidad prometió atender a los requerimientos de los organismos de control en relación a las acusaciones que pesan contra ese despacho y aseguró que atenderá las observaciones de estos.

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“Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización”, se lee en el pronunciamiento publicado a primera hora de este jueves por ese despacho.

Llama la atención que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que su despacho envió un derecho de petición a la entidad que no fue respondido a cabalidad. Rojas subrayó que le entregaron documentos incompletos, como un archivo PDF, y material que no podía compararse para verificar las denuncias sobre la oficina del Estado encargada del control aéreo.

Si bien Muñoz es señalada de beneficiarse con los contratos de la Aerocivil, incluso de los que estarían ad portas de ser suscritos, el director Luis Alfonso Martínez aseguró que las etapas de contratación pública comenzarán formalmente el 7 de agosto.