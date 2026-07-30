Gustavo Petro alista su último viaje internacional como jefe de Estado

Gustavo Petro estaría alistando su último viaje internacional como presidente de la República. El mandatario visitaría Cuba para una agenda de dos días en la que compartirá con su homólogo de ese país, Miguel Díaz-Canel, otra de las figuras de la izquierda latinoamericana.

Petro tendría el objetivo de enviar un mensaje de respaldo a esa nación centroamericana en medio de la nueva etapa de la crisis que se acentuó por la difícil relación con Estados Unidos.

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La administración de Donald Trump intensificó las medidas contra ese país en meses recientes y los políticos de la isla, como el primer ministro, Manuel Marrero, han subrayado que las “presiones” llevaron al cierre de grupos hoteleros, lo que desencadenó una pérdida de empleos.

El gobierno cubano fue uno de los más cercanos a la administración Petro durante estos cuatro años. Incluso, en sus tiempos como congresista, viajó a Cuba para recibir tratamiento médico por parte del personal de salud de ese país.