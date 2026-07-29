Con un total de 117 votos a favor y siete en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó que la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tenga lugar en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto costará la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

“Ha sido discutida y aprobada con 117 votos por el ‘Sí’ la proposición que busca autorizar la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Santiago de Cali”, dijo la Cámara en un breve mensaje en redes.

En ese contexto, el equipo de De la Espriella continúa ultimando los detalles para la ceremonia de posesión, mientras empiezan a trascender los nombres de algunos de los asistentes que participarán en el acto, entre ellos varios jefes de Estado.

Abelardo De La Espriella se posesionará en el USC Arena. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Entre los primeros invitados que han confirmado su presencia en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella se encuentra el rey Felipe VI de España.

A esta lista se suman otros cuatro mandatarios: Javier Milei, presidente de Argentina; José Antonio Kast, jefe de Estado de Chile; Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, y Santiago Peña, presidente de Paraguay.

La decisión de asistir al acto oficial en Colombia se produjo después del encuentro que los jefes de Estado sostuvieron con José Manuel Restrepo en Perú.

De La Espriella había anunciado su intención de que su investidura presidencial tuviera lugar en la capital del Valle del Cauca y no en Popayán, dadas las restricciones existentes en el aeropuerto de esa urbe por causa de la actividad volcánica del Puracé.

Jose Antonio Kast, Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa y Rodrigo Paz Pereira. Foto: Getty Images

El nuevo presidente de Colombia respaldó su idea aseverando que ello le permitiría “garantizar las condiciones necesarias” para que haya un acto de posesión “seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia”.