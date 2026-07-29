Así va la remodelación de la sede presidencial de Abelardo De La Espriella dentro de un batallón en Barranquilla

Por medio de su cuenta en X, el ingeniero Deimer Espinoza dio a conocer imágenes desde un dron sobre cómo avanza la remodelación de lo que será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella dentro del batallón Paraíso en el norte de Barranquilla.

El presidente electo Abelardo De La Espriella reveló las primeras directrices de la relación con el gobierno de Nayib Bukele

En las fotografías se logra ver cómo el sitio está siendo adecuado para recibir al mandatario electo luego del 7 de agosto, cuando se posesionará frente al Congreso de la República.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, sostuvo que se busca un espacio desde donde el Tigre pueda permanecer junto a su equipo en la Arenosa.

“Eso es lo que yo también he escuchado, que están buscando espacios en Barranquilla para estar más tiempo acá”, contó Char. El mandatario distrital sostuvo que la presencia del presidente electo y parte de su equipo de trabajo hará que la ciudad tenga un mayor alcance nacional y mundial.

“Sería una bendición para nosotros; todas las bendiciones, toda la alegría para nuestra gente tener al presidente muy cerca. Insisto, no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés. Tener un presidente muy cerca de ellos es una posibilidad. Transportarse a Bogotá no es fácil; es perder un día o dos días por el tráfico. Entonces, Barranquilla está muy cerca de todo el Caribe y de toda la periferia colombiana. Es una noticia divina que yo, como alcalde, y todos los barranquilleros recibiríamos con semejante alegría”, agregó.

¿Quién es Natalia López, designada como ministra del Trabajo por Abelardo De La Espriella?

SEMANA conoció que en el Palacio de la Aduana se encontrarán despachando los ministros más cercanos a De La Espriella; tendrían reuniones de alto nivel con personas de talla internacional.

“El edificio de la Aduana ya lo están desocupando porque había allí varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero se han ido moviendo las personas para que esté a disposición del equipo del presidente De La Espriella. Hay que esperar los detalles y los anuncios oficiales”, precisó una fuente a este medio.