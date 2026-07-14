Alejandro Char reveló lo que le dijo Abelardo De La Espriella a pocos días de posesionarse: “Es su preocupación”

Faltan algunos días para que Abelardo De La Espriella se posesione como presidente de Colombia y reemplace a Gustavo Petro, pero ya ha ido adelantando algunas reuniones para el inicio de su Gobierno.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, fue una de las personalidades políticas que tuvo un encuentro con el electo jefe de Estado y en el que hablaron de varias cosas.

En diálogo con El Debate de SEMANA, el mandatario de la capital del Atlántico contó algunas de las cosas que le mencionó De La Espriella. Según explicó, hubo un énfasis especial en la cuestión de la seguridad.

“Me dio mucha tranquilidad, porque la preocupación que tenemos nosotros es también su preocupación. Me dijo: ”Cuenta con el Gobierno nacional, cuenta con nuestra seguridad. Vamos a ponerle especial énfasis a Barranquilla’“, señaló.

Char aseguró que espera que sea el propio presidente electo el que entregue la información más detallada, pero hizo mención de unos escuadrones especiales que tengan una tecnología avanzada para combatir la inseguridad.

Asimismo, el alcalde sostuvo que el próximo mandatario compartió cada una de las preocupaciones que su administración tiene. “Nos contó que lo que yo le estaba diciendo lo está escuchando por toda Colombia. Es bueno sentirse arropado”, dijo.

En ese sentido, cuestionó algunas de las cosas que ha hecho el Ejecutivo de Petro, puso de ejemplo la forma en la que han “congelado” a la Fuerza Pública y sostuvo que, desde su visión, se le ha dado vía libre a los delincuentes.

“Termina uno aburrido como alcalde, se siente impotente y se siente que no hay respaldo, entonces pareciera que los buenos son los malos”, manifestó.

Por lo mismo, Alejandro Char apuntó que tiene esperanza de que las cosas cambien a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que se posesionará Abelardo De Las Espriella.

“El presidente De La Espriella me dio absoluta tranquilidad, su compromiso fue su discurso de campaña y yo comparto todas las líneas gruesas que él está trazando para que Colombia viva en paz”, añadió.

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