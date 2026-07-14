¿Abelardo De La Espriella gobernará desde Barranquilla o Bogotá? Así respondió Alejandro Char

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, fue consultado en El Debate de SEMANA sobre la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, gobierne desde la capital de Atlántico y no Bogotá.

Para Char, sería algo muy positivo, no solo para Barranquilla, sino también para el Caribe, si De La Espriella decide que gobernará desde la capital del Atlántico.

“Sin duda, y para todo el Caribe colombiano que viene sumido en la pobreza, que necesita más oportunidades, más inversión. Yo decía esta mañana, cómo da envidia de la buena, Carlos Fernando Galán, abriendo trocha allá en Bogotá con el metro. Todo lo que ha hecho Medellín, Fico, a lo largo de tantos años el desarrollo de esas regiones; entonces que bueno, en buena hora para el Caribe colombiano y para las regiones, tener un presidente presente”, dijo Char en El Debate.

En cuanto a los rumores que apuntan a que el edificio de la Aduana en Barranquilla sea utilizado para oficinas de gobierno del equipo de Abelardo De La Espriella, Char no se comprometió a decir si eso es cierto, o no.

“Eso es lo que yo también he escuchado, de que están buscando espacios en Barranquilla para estar más tiempo acá, pero yo sí prefiero que sea el gobierno nacional...por aspectos de seguridad y demás. Eso toca que sea oficial. Pero sí, el duerme acá, viene todas las noches acá y yo me imagino que debe estar buscando un espacio donde no solamente pueda estar él, sino su equipo, mayor parte del tiempo”, agregó en El Debate, el alcalde de Barranquilla.

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