Señalan a Petro de estar padeciendo “viudez de poder” a días de ser expresidente

María Clara Posada, senadora electa del Centro Democrático, debatió con Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, debatieron en SEMANA.

Lo hicieron por cuenta de las constantes declaraciones del presidente, Gustavo Petro, así como de su pupilo, el senador Iván Cepeda, cuestionando cualquier decisión del nuevo Gobierno, insistiendo en fraude electoral, sin pruebas, e insistiendo en no reconocer la legitimidad de Abelardo De La Espriella, próximo a asumir las riendas del país como mandatario de los colombianos en propiedad. El cambio de gobierno tendrá lugar el 7 de agosto de 2026.

“Este Gobierno tenía más cosas que esconder, que mostrar”: El debate por el fallido empalme entre Petro y Abelardo De La Espriella

SEMANA revela secretos del encuentro entre Petro y el Pacto Histórico: un ingeniero, una estrategia y radicalización del discurso de fraude

En El Debate, de SEMANA, el congresista y la senadora electa dieron sus argumentos respecto a esta ofensiva del Gobierno, con días por contar al frente del Ejecutivo.

“Yo creo que el Gobierno entrante, el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, mostró toda la disposición para un empalme conforme lo indica la Constitución. Tanto así que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha liderado todos los equipos de empalme y ha asistido a todas las reuniones pertinentes con la información que ellos han tenido que llevar y con las preguntas, obviamente, que han tenido que elevar. Lo que pasa es que, como ha sostenido Lucio, este Gobierno tenía más cosas que esconder que cosas que mostrar”, aseveró Posada.

“Por eso, desde el principio, Abelardo De La Espriella habló de un empalme anticorrupción y una necesaria auditoría forense, que eso nada tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gestión. Entonces, si hay una gestión que nosotros consideramos de dudosa reputación, pues lo más óptimo para el desarrollo democrático del siguiente Gobierno es que sepamos en qué condiciones recibimos el país y en qué condiciones vamos a transitar para entregarlo. El desfalco de la nación, representante, ha sido descomunal. El despilfarro y la corrupción nos ha traído los peores indicadores fiscales de toda la historia, incluyendo pues una deuda neta que se aproxima al 65 %, un déficit primario del 7,4 % y una deuda que ha crecido más del 50 % consiguiendo, además, como usted bien lo sabe, tasas mucho más altas para nuestros test", agregó la senadora electa por el Centro Democrático.

“Hay una cosa ahí que yo quiero destacar y es que Petro sabe perfectamente que la elección de Abelardo De La Espriella es un hecho consumado y una situación jurídica resuelta. ¿Pero qué es lo que está buscando consolidar? Una plataforma política para iniciar una oposición donde que no va a ser democrática ni patriótica, sino que va a combinar todas las formas de lucha", agregó.

“En la calle van a reactivar a la primera línea con pretextos de fraude o con excusas como la que planteó recientemente sobre el fin de la financiación estatal de las universidades públicas y cualquier otra mentira para generar caos, porque el presidente está mostrando una viudez de poder inédita, está desesperado, sabe que no tiene legado y que está desacreditado frente a la opinión nacional e internacional", agregó Posada. “Entonces está es tratando de mostrar una fuerza que ya nadie le ve”, aseveró.

A las 2:00 de la tarde de este martes, 7 de julio, mientras los colombianos se alistaban para observar el partido entre la Selección Colombia contra Suiza, el presidente Gustavo Petro se reunía a puerta cerrada con las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico. Todos los congresistas de izquierda, electos para el próximo cuatrienio, desfilaron por los pasillos de la Casa de Nariño.

Petro presidió el encuentro que se extendió durante más de una hora y donde participó el ministro del Interior, Armando Benedetti, el jefe de despacho, Raúl Moreno, y el excandidato presidencial, Iván Cepeda, entre otros.

Petro fue insistente en la importancia de que la bancada del Pacto Histórico se mantenga unida y maneje un solo discurso. Y motivó a sus representantes y senadores a conocer los detalles de lo que considera fue un “fraude” electoral en favor de De La Espriella y denunciarlo en los medios de comunicación, influenciadores y la justicia.