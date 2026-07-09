“Este Gobierno tenía más cosas que esconder, que mostrar”: El debate por el fallido empalme entre Petro y Abelardo De La Espriella

En El Debate de SEMANA, María Clara Posada, senadora electa del Centro Democrático, y Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, debatieron sobre el fallido empalme entre el Gobierno Petro y el presidente electo Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con Posada, De La Espriella y su equipo, siempre mostraron disposición para que el empalme con el Gobierno Petro prosperaba, algo que según ella no se vio de la otra parte.

“El Gobierno del presidente electo, de Abelardo De La Espriella, mostró toda las disposición para un empalme, conforme lo indica la Constitución: lo que pasa es como ha sostenido Carlos Alonso Lucio, [director programático del presidente electo], este Gobierno tenía más cosas que esconder, que cosas que mostrar. Por eso desde el principio, Abelardo De La Espriella habló de un empalme anticorrupción y de una necesaria auditoría forense, que eso nada tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gestión”, dijo Posada.

Así mismo, Posada aprovechó para decirle en El Debate a Losada que el desfalco y el despilfarro en el Gobierno Petro, ha sido “descomunal”.

“El despilfarro y la corrupción nos ha traído los peores indicadores fiscales de toda la historia, incluyendo una deuda neta que se aproxima al 65 , un déficit primario del 7,4 % y una deuda que ha crecido más del 50 %”, agregó Posada.

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