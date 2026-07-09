Abelardo De La Espriella envió primera advertencia a los alcaldes y gobernadores del país sobre su Gobierno: “No acepto”

Se siguen conociendo detalles del primer empalme regional que lideró el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, en Cúcuta, Norte de Santander. En uno de los apartes de un discurso que dio el abogado, lanzó un primer mensaje para los alcaldes y gobernadores del país.

Tiene que ver con el manejo de los recursos públicos que se entregan desde el Gobierno nacional, al advertir que no va a tolerar actos de corrupción o que se pierdan los dineros.

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Además, reiteró que la comunicación que buscaron los dirigentes municipales y departamentales será de forma directa, sin intermediarios. “Este es un departamento que está en mi corazón y por eso quisimos iniciar aquí el primer empalme territorial en homenaje a esta tierra grande. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas. Aquí los alcaldes y gobernadores tendrán voz en el Gobierno del Tigre y tendrán conexión directa con esa alianza que hemos establecido con los mandatarios seccionales”.

“Lo dije en campaña y lo voy a cumplir, voy a gobernar desde las regiones. Vamos a aliviar los dolores que tiene cada uno de los municipios que ustedes representan”, avanzó en su intervención el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

También manifestó: “No acepto que se pierda un solo peso de esa plata que voy a mandar, y quiero ser enfático. No acepto un solo escándalo, no acepto un solo problema relacionado con corrupción, porque entonces voy a proceder como corresponde. Todo el apoyo, pero toda la seriedad frente a esos recursos”.

“No quiero ni politiquería ni corrupción frente a esos recursos, señores alcaldes, señor gobernador. Quiero ser enfático en eso. Tendrán todo mi apoyo, todo mi reconocimiento, pero exijo desde ya que cada peso del dinero de los colombianos se invierta de la manera adecuada, como corresponde, en derecho y bajo el imperio de la ley”, subrayó De La Espriella.

Y concluyó con la idea: “Aquí tienen un soldado de Norte de Santander que va a defender a este departamento a capa y espada. Firme por Norte de Santander y firme por la patria”.

Por otro lado, en ese empalme regional que se adelantó en Norte de Santander, el presidente electo Abelardo De La Espriella anticipó una medida de orden público de lo que será su administración, declarando objetivos militares al cabecilla de las disidencias de las Farc del frente 33, alias Arley, y al jefe del ELN Alfred.

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“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, dijo en una declaración De La Espriella.