Este es el mensaje que publicó el presidente saliente Gustavo Petro en la madrugada; desató revuelo en redes sociales

A menos de un mes para que el Gobierno Petro entregue el poder al presidente electo, Abelardo De La Espriella, el saliente jefe de Estado impactó las redes sociales con un llamativo mensaje en horas de la madrugada.

La publicación la hizo Gustavo Petro esta semana y su contenido no pasó desapercibido por los usuarios de X. El mensaje se dio en medio de la profunda crisis que estalló en el proceso de transición del poder.

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“La verdad prevalece en el tiempo, la mentira se esfuma, y después viene el guayabo, por lo que ya es irreversible. La verdad ha sido mi guía de trabajo intelectual, por eso descubrí en 10 años de trabajo profundo de investigación parlamentaria, como lo hizo Bobby Kennedy, las relaciones de la mafia de la cocaína con el poder político concreto de las familias políticas dueñas de votos en las regiones y cómo penetró el poder nacional, cooptándolo en lo que llamé el poder mafioso que domina a Colombia. La gobernanza paramilitar que dominó a Colombia dejando un genocidio de 200.000 colombianos”, expresó Petro.

Y agregó: “Me dijo ‘payaso’ un senador de Sucre que fue el primero en caer preso por una Corte Suprema de Justicia de verdad independiente y no cooptada. Esa corte fue arrasada por el cartel de la toga que configuró el procurador Ordóñez y el fiscal Néstor Humberto Martínez con anuencia de Vargas Lleras, que era investigado por parapolítica por su relación con la junta del narcotráfico nacida de los esmeralderos que se volvieron narcos”.

Asimismo, recalcó: “La junta del narcotráfico multinacional es hoy una realidad que denunció antes que nadie un agente de la CIA estadounidense que puso la evidencia en YouTube. Yo no desvarío, conozco la realidad y profundamente, sin caer en vanidades intelectuales aristocráticas, porque he hecho investigación con fuentes directas y documentos archivados de procesos judiciales que quedaron en la impunidad, y logré revivir en mis debates parlamentarios y recogió aquella Corte Suprema que fue perseguida e interferida en sus comunicaciones”.

Además, expresó: “Soy un parresiasta y sé por qué; leí el libro de Michel Foucault que transcribe la vida de Sócrates como parresiasta y que se llama El coraje de la verdad. Para el parresiasta, dice Sócrates, solo hay dos alternativas, dice Sócrates: o convence al tirano o el ostracismo de su país o de la vida. Así que, como parresiasta, busco la verdad y se autoconvocaron y los apoyé 70.000 testigos digitales que rastrearon la metadata de los E14 que se escrutaron, la verdad que no encontraron los jueces de escrutinio porque no saben de las nuevas tecnologías de la informática y la inteligencia artificial. Así que 70.000 testigos no desvarían, aciertan y buscan la verdad”.

Así, el mensaje de Petro generó varias reacciones por parte de los usuarios de X: “Petro escribió esto a las 4 a. m. Ahora no me digan que se volvió madrugador. Es un loco. Pasó la noche en vela inventándose teorías de conspiración. Se compara con Robert F. Kennedy. Dice que la Junta del Narcotráfico la puso en evidencia un señor en YouTube. Se autodenomina parresiasta socrático y repite 10 veces que no está desvariando, que es justo lo que diría alguien que está desvariando”.

Otra persona afirmó: “Presidente, usted es quien debe ser ejemplo del orden constitucional, no le corresponde realizar juicios de delitos que otra instancia debe hacer; lleve sus denuncias y pruebas a ellas, responsables del debido proceso. Mientras tanto, haga la tarea: gobierne con prudencia ética”.

Finalmente, otro usuario anotó: “Presidente, usted está perjudicando la izquierda; ya se perdió, toca barajar y volver a dar; piense en que esto puede terminar en una revuelta. Hay que ser autocríticos; se cometieron errores y eso pesó al final”.