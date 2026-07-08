Gustavo Petro sigue llamando la atención de la opinión pública por una serie de mensajes que compartió en su cuenta de X en las últimas horas. Entre tantas cosas, advirtió que la administración de Abelardo De La Espriella sería ilegítima, habló de la supuesta extradición del jefe de Estado, mencionó un golpe de Estado y reiteró que entregará el poder el próximo 6 de agosto.

Sobre las 4:10 de la tarde, Petro respondió a la alocución del mandatario electo, que advirtió que lo hará pagar por las irregularidades que habría cometido desde la Casa de Nariño. “Que me toquen un pelo y se encontran (sic) con las y los jaguares en Colombia y en el mundo. (…). Enemigo de la patria es el que se eligió con apoyo extranjero y entregó la soberanía nacional”.

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A las 8:53 de la noche, Gustavo Petro se refirió a las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, donde denunció que él desconoció la democracia y advirtió de una amenaza de golpe de Estado. Esta fue la versión de Petro: “El que habla de extraditar y encarcelar al presidente sin que tenga caso judicial alguno ni en Colombia ni en el exterior es el que da el golpe de Estado contra el Estado social de derecho”.

Al parecer, él dice tener pruebas de las irregularidades que rodearían la elección de Abelardo De La Espriella: “Todo el pueblo de Colombia y la humanidad conocerán las pruebas que ya parcialmente tiene la Fiscalía General de la Nación. Decir la verdad no es golpe de Estado. Elegirse fraudulentamente con ayuda extranjera es dar un golpe de Estado contra la Constitución de Colombia y contra la soberanía nacional”.

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A las 9:38 de la noche, Petro puso la lupa sobre Enrique Vargas Lleras, quien le pidió al gobierno estadounidense mantener al presidente en la lista Clinton, así como a su núcleo familiar. El jefe de Estado aseguró: “Vargas Lleras quiere apartarme del país para ver si evade su responsabilidad en el robo de la Nueva EPS. Cinco millones de facturas escondidas bajo su administración y el presidente de la EPS preso. Lástima que no entregan la auditoría forense protegiéndolo”.

Minutos más tarde, el mandatario citó las declaraciones del representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, que criticó el desconocimiento de las elecciones por parte de Petro. El jefe de Estado lo refutó: “Jamás decir la verdad desconoce la Constitución. La Constitución establece el derecho fundamental a la verdad y a la paz. Los que mienten en las cosas públicas derogan la Constitución. La mayor prueba de la ilegitimidad del nuevo gobierno que gobernará Colombia, porque asumirá el 7 de agosto, dado que mi mandato termina por orden popular el 6 de agosto, es el presidente Donald Trump, quien dijo la verdad”.