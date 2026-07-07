Gustavo Petro responde al llamado de Abelardo De La Espriella a las Fuerzas Armadas

No paran los enfrentamientos en medio de la transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

Petro desconoció a De La Espriella como ganador de las elecciones en un mensaje que publicó el lunes y este martes el presidente electo lo señaló de querer dar un “golpe de Estado”. En medio de esos enfrentamientos, ambos han hecho llamados a las Fuerzas Armadas.

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A Petro no le gustó que De La Espriella les pidiera a los uniformados, en su calidad de mandatario electo, desobedecer al saliente jefe de Estado si este imparte órdenes que no obedezcan a la carta política de 1991.

“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la Constitución. Primero, porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución. Y, peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente. Segundo, jamás he dado orden a las Fuerzas Militares contra la Constitución“, le dijo Petro a De La Espriella.

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El Tigre, que derrotó a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial que se celebró el pasado 21 de junio, solicitó a los uniformados cumplir “con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”.

El saliente presidente sacó el retrovisor sobre las ejecuciones extrajudiciales y manifestó que él no ha “hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados; jamás ordené que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestaran. Hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche soy comandante supremo de las Fuerzas Militares”.

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Son tantas las diferencias entre Petro y De La Espriella, que el Gobierno se levantó de la mesa del empalme después de las declaraciones que hicieron integrantes del equipo del presidente electo. Petro acusa a su sucesor de querer iniciar una “persecución”.