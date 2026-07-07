El milagro de Gustavo Puerta: el jugador de la Selección vivió cuatro años con una bala en su pierna

Detrás de las carreras de los futbolistas suelen esconderse historias de esfuerzo que marcan su trayectoria. El caso del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, actual miembro de la Selección Colombia en el Mundial 2026, no es la excepción: un episodio de su infancia en el Valle del Cauca puso en riesgo su proyección en el deporte.

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Antes de dar el salto al fútbol europeo y recibir el respaldo del director técnico Néstor Lorenzo, el deportista tuvo durante cuatro años un proyectil incrustado en su pierna izquierda, una condición médica compleja que modificó sus rutinas en su etapa de crecimiento.

Nacido el 23 de julio de 2003 en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca, la vida del jugador cambió radicalmente cuando tenía 10 años.

De acuerdo con los testimonios compartidos por su entorno familiar, el menor se encontraba realizando unas compras en un establecimiento local por encargo de su padre cuando quedó expuesto en medio de un ataque sicarial. En el hecho, Puerta recibió un impacto de bala en su pierna izquierda.

Tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, el cuerpo médico evaluó la situación y determinó que la extracción inmediata del proyectil representaba un riesgo elevado para los tejidos y la movilidad del niño. La recomendación de los especialistas fue mantener la bala en la pierna bajo estricta observación.

Según declaraciones de su padre recopiladas en una entrevista pasada por el diario El País, esta condición obligó a Puerta a adoptar un estilo de vida sedentario temporal, que lo apartó inicialmente de las canchas y sembró dudas sobre su futuro en el fútbol profesional.

La permanencia del proyectil durante cuatro años no impidió que, una vez superada la fase crítica y completado el proceso de cicatrización, el jugador retomara la actividad física.

Su debut profesional se concretó en 2021 con el Bogotá F. C. en el Torneo BetPlay, plataforma que le permitió exhibir sus condiciones en el mediocampo.

Su rendimiento llamó la atención de cazadores de talentos internacionales, lo que facilitó su transferencia al fútbol alemán, donde estuvo vinculado inicialmente al Núremberg y luego al Bayer Leverkusen.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo en la Selección absoluta, Puerta debutó anotando un gol en un compromiso frente a Nueva Zelanda, encuentro en el cual fue distinguido como el jugador más destacado.

Más allá de los compromisos deportivos que actualmente definen su agenda en España, la vida personal de Gustavo Puerta atraviesa una etapa de estabilidad.

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El centrocampista sostiene una relación sentimental con la creadora de contenido colombiana Valeria Valencia, de 21 años. Además, la pareja comparte un proyecto de emprendimiento enfocado en el sector de la joyería de alta calidad, con operaciones en el departamento del Valle del Cauca.

La pareja formalizó su unión a comienzos de 2026. Según dieron a conocer a través de redes sociales, el futbolista realizó la propuesta de matrimonio el pasado 4 de febrero en España. Recientemente, la pareja confirmó que esperan a su primera hija.