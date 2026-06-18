Valor de Gustavo Puerta se dispara: esto deberá pagar el equipo que quiera llevarse a la gran sorpresa del Mundial 2026

La gran revelación de la primera fecha del Mundial 2026 fue el cafetero Gustavo Puerta, mediocampista de tan solo 22 años, que juega en el Racing de Santander, club recién ascendido a la primera división del fútbol de España.

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Si bien Puerta formó parte de la plantilla del Bayer Leverkusen de Alemania, campeón de la Uefa Europa League en 2024, su mayor suma de minutos se dio en LaLiga Hypermotion de la mano del conjunto racinguista, con el que se consagró campeón y consiguió el boleto a LaLiga EA Sports 2026-2027.

Sus grandes actuaciones en segunda división lo pusieron en el radar de Néstor Lorenzo. En tan solo siete partidos se ganó la confianza para ser titular, arrebatándole el puesto a Richard Ríos en el debut de Colombia en el Mundial frente a Uzbekistán, partido donde fue una de las grandes figuras.

Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, disparó su valor en Transfermarkt en solo tres meses. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Por esa razón, la opinión pública puso su ojo en el valor de la joya colombiana, que hasta 2025 no pasaba de los 3,5 millones de euros en la plataforma Transfermarkt. Ahora, con su irrupción en el fútbol español y los excelentes compromisos con la Selección Colombia, pasó de 5 millones en marzo a 10 millones en este mes de junio. Así, su equipo ya tiene un piso sobre el cual pedir.

Actualmente, hay cinco equipos interesados en el joven mediocampista de la Tricolor:

Real Betis (España)

Villarreal (España)

FC Porto (Portugal)

Lazio (Italia)

Bologna (Italia)

Los nombres fueron compartidos por el alemán Dominik Schneider, quien aseguró que un movimiento de Gustavo Puerta podría generar ingresos adicionales para el Bayer 04. Las negociaciones están en marcha con varios clubes. El Leverkusen retiene una cláusula del 50 % sobre una futura venta. La cláusula de rescisión de Puerta está fijada en 16 millones de euros.

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Para Puerta serán claves los próximos partidos frente a RD Congo y Portugal, donde podrá demostrar su valor individual y su peso en el sistema de juego de Colombia. Por el momento, le tiene ganado el pulso a Ríos y Castaño, quienes pasaron de ser los favoritos de Lorenzo a sumar menos minutos que él en las últimas tres salidas.

Gustavo Puerta, vigente campeón de la segunda división de España, es una de las nuevas joyas del fútbol mundial. Foto: Getty Images

En el primer juego contra Uzbekistán, el vallecaucano hizo una asistencia fundamental para el marcador, con el pase a Luis Díaz para el 2-1 parcial. Completó el 87 % de los pases de forma precisa, 31 en campo rival. Además, tuvo tanto una interceptación como cuatro recuperaciones en defensa. Este desempeño le valió buenas calificaciones en las plataformas deportivas.