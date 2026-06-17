¿Porqué no juega Richard Ríos con la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026? Se conoció la razón

La Selección Colombia está lista para el debut y confirmó el once titular para enfrentar a la Selección Uzbekistán en la Ciudad de México, en el partido válido por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Llegó la hora definitiva, el técnico Néstor Lorenzo se jugó sus fichas sin Richard Ríos y no hay margen de error.

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El entrenador argentino ha venido trabajando con el grupo completo desde principios de mayo y ahora coloca lo mejor que tiene en la nómina para intentar dar el golpe en el mítico Estadio Azteca.

Ante la misteriosa Uzbekistán de Fábio Cannavaro, Richard Ríos no fue tenido en cuenta y se conoció la razón por la que no estará desde el pitazo inicial.

Todo hace parte de una decisión técnica: Ríos tendrá que esperar desde la suplencia una oportunidad para la segunda parte. Este volante era habitual en el tándem en la zona media, pero las cosas han cambiado y Néstor Lorenzo prefirió dejarlo en el banquillo, aunque se desconocen notificaciones médicas de por medio que hayan podido forzar su suplencia en el debut.

Esta decisión técnica de Lorenzo es lo más destacado en el once titular que presentó para hacerle frente a Cannavaro. De resto, el equipo se puede decir de memoria. Richard Ríos es de los futbolistas de Colombia más destacados en el exterior tras sus actuaciones con el Benfica de Portugal y llegó a la concentración en un grupo exclusivo de compatriotas que están en la élite de las grandes ligas de Europa.

¿Quién reemplaza a Richard Ríos en la titular?

Tras dejar a Ríos en la suplencia, Lorenzo se la jugó con Gustavo Puerta, quien se podría consolidar como la revelación de estas últimas semanas en la Selección Colombia. El volante del Racing de Santander de España se presentó en la convocatoria como una alternativa o variante desde la suplencia y ahora las cosas han cambiado.

Gustavo Puerta, volante convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: ISI Photos via Getty Image

Puerta tuvo muy buenas presentaciones en los amistosos antes del Mundial, contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego, lo que fue suficiente para ganarle el puesto a Ríos ante Uzbekistán.

Formación de Colombia contra Uzbekistán

Sin más sorpresas. James Rodríguez va como capitán, Luis Díaz está en el tridente de ataque y será extremo con Jhon Arias. Como único nueve de área queda Luis Javier Suárez, dejando a Jhon Córdoba en la suplencia. Dávinson Sánchez lidera la defensa con Jhon Lucumí. Daniel Muñoz será lateral con Johan Mojica. Camilo Vargas en el arco.

Titular de la Selección Colombia Foto: Oficial Selección Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta: James Rodríguez (C), Luis Suárez, Luis Diaz. DT: Néstor Lorenzo.