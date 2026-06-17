Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Uzbekistán en el Mundial: sorpresa con Luis Díaz, James y Richard Ríos

La Selección Colombia confirmó el once titular para enfrentar a la Selección Uzbekistán de Fábio Cannavaro, en partido válido por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Llegó la hora del debut y el técnico Néstor Lorenzo coloca lo mejor que tiene en la nómina para intentar dar el golpe en el mítico Estadio Azteca.

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A propósito, la hinchada de la Selección Colombia se ha dado cita en la Ciudad de México de forma masiva, con banderas, la camiseta puesta y todo el sentimiento patrio. Por ejemplo, el día anterior al partido, el Paseo de la Reforma, la avenida más famosa del Distrito Federal, se llenó de colombianos, que dieron un impulso más antes de la gran cita con espectacular banderazo.

El rival es el misterioso Uzbekistán, que es dirigido por el campeón del mundo Fábio Cannavaro, quien fue campeón del mundo con la Azzurra en Alemania 2006 y ahora prueba su faceta como DT. Un durísimo reto para Colombia, que se le puede complicar si no es efectiva. La Tricolor está obligada a tener un gran debut en el Grupo K para no pasar apuros pensando en la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El técnico Néstor Lorenzo ha venido trabajando en el once titular para darle el golpe a Uzbekistán y se podría decir que el gran golpe entre los inicialistas pasa por la ausencia de Richard Ríos, quien es habitual en los once, pero ahora quedará al margen y va a la suplencia.

En su lugar, irá Gustavo Puerta, jugador que ha podido ganarse su lugar y es de lo mejor que ha tenido Colombia en los amistosos previos a la cita mundialista. El volante que milita en el Racing de Santander de España hará tándem con Jefferson Lerma y es la principal novedad en la titular.

Formación de Colombia para enfrentar a Uzbekistán

Sin sorpresas. James Rodríguez va como capitán, Luis Díaz está en el tridente de ataque y será extremo con Jhon Arias, otro jugador que ha tenido buenas presentaciones en amistosos con Colombia. Como único nueve de área queda Luis Javier Suárez, dejando a Jhon Córdoba en la suplencia. Dávinson Sánchez lidera la defensa con Jhon Lucumí. Muñoz será lateral con Johan Mojica. Camilo Vargas en el arco.

Titular de la Selección Colombia Foto: Oficial Selección Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta: James Rodríguez (C), Luis Suárez, Luis Diaz. DT: Néstor Lorenzo.