Espectacular banderazo de hinchas de Colombia a horas del debut ante Uzbekistán: México con la fiebre amarilla

Néstor Lorenzo ajusta detalles para el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo. La Tricolor juega este 17 de junio frente a la Selección Uzbekistán y Fábio Cannavaro en el mítico Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México. Los hinchas del equipo colombiano se han hecho sentir en las calles del Distrito Federal en la previa al compromiso.

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Colombia entra en la fila de los últimos partidos de la primera fecha del Mundial 2026, que ya ha tenido sorpresas como empate de Qatar ante Suiza, la goleada de Estados Unidos frente a Paraguay o el resultado sin goles entre España y Cabo Verde. Marcadores que sin duda agitan la bandera de Uzbekistán, que pueden ver algo de ilusiones contra la Tricolor en la Ciudad de México.

Y es que la Selección Colombia quiere evitar tropiezos frente a la misteriosa Uzbekistán y por eso planea utilizar su alineación de gala en este primer juego. La única duda para el cuerpo técnico recae en Gustavo Puerta o Richard Ríos en la zona media junto a Jefferson Lerma. De resto, el equipo es casi de memoria con Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

El volante del Benfica venía siendo habitual titular en el proceso de Lorenzo; sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos ha generado preguntas. Puerta, por su parte, fue uno de los jugadores más destacados en los amistosos frente a Costa Rica y Jordania. Más allá de los nombres, el equipo colombiano puede estar seguro que la fiebre amarilla no faltará en el Azteca.

Mientras Lorenzo atendía la rueda de prensa y analiza el once titular con Gustavo Puerta o Richard Ríos, los jugadores han sido testigos de un espectacular banderazo por las calles de la Ciudad de México. Humo, cantos, trapos y mucho sentimiento patrio se observó en imágenes que le erizan la piel a todo un país.

Banderazo de los hinchas de Colombia en México

Los hinchas de la Selección Colombia se tomaron el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, con el amarillo azul y rojo por los poros. Los fanáticos se dejaron ver con todo el furor por la ‘Tricolor’ y el ambiente por el debut está por todo lo alto.

De esta manera, Colombia calienta motores para el partido ante Uzbekistán donde no puede fallar en el debut y espera sumar los tres puntos.

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