Reacción de Carlos Antonio Vélez a la goleada de Estados Unidos vs. Paraguay: le cobró a Alfaro

Estados Unidos dejó una grata sorpresa en su debut por el Mundial 2026. La selección dirigida por Mauricio Pochettino aplastó a Paraguay y dio un paso gigante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

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En total fueron cuatro goles los que marcó el combinado estadounidense en lo que fue la primera goleada de esta edición. Folarin Balogun fue la figura del compromiso con dos tantos, subiendo así a la cima de la tabla de goleadores.

En Paraguay, que regresaba al Mundial tras 16 años, solo hay preocupación. Las buenas maneras que demostraron en las eliminatorias sudamericanas se olvidaron y ahora le toca a Gustavo Alfaro meter mano en el equipo para intentar resucitar en la segunda fecha.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez

La goleada de Estados Unidos a Paraguay (4-1) generó reacciones en todo el planeta y la prensa colombiana no fue la excepción. Carlos Antonio Vélez arrancó su programa Planeta Fútbol hablando del resultado, las palabras de Gustavo Alfaro y el buen juego de los norteamericanos.

“Afortunadamente vinieron a competir. Alfaro, en la conferencia de prensa ayer, dijo ‘nosotros a participar no, nosotros vamos a competir’. Afortunadamente vino a competir, porque si viene a participar le clavan 17 goles”, dijo.

Vélez considera que a Estados Unidos “le faltó definir más” y “si hubiera definido más, porque se le presentaron múltiples opciones, estaríamos hablando de una humillación monumental”.

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“Esto tiene que servir de alerta, porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que uno pueda o lo que te dejen hacer. Hay que tener mucho cuidado, todas estas cosas son para poner barbas en remojo”, agregó.

Estados Unidos lo dejó gratamente sorprendido en este primer examen. “Yo creí que era menos. Lo vi el día del partido de los cinco goles (contra Uruguay) y bueno, pero le pasó por encima”, señaló Vélez.

El experimentado periodista calificó el partido como “un baile” de principio a fin. “Cada vez que llegaban peligro de gol, le llegaban por la espalda a los zagueros, nunca los alcanzaron. La verdad es el mejor equipo que he visto y después Corea del Sur”, apuntó.

¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Paraguay?

La próxima fecha de este grupo se jugará el 19 de junio. Ese día, Estados Unidos estará enfrentando a Australia desde las 2:00 de la tarde, mientras que Paraguay hará lo propio ante Turquía.

Cabe recordar que en este Mundial clasifican los dos primeros de cada zona y hay posibilidad para los mejores terceros.

Paraguay todavía tiene opciones matemáticas de avanzar, aunque necesita despertar rápidamente para sumar puntos y mejorar la diferencia de gol.