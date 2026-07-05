La inesperada estrategia de Estados Unidos en el Mundial: perros rescatados ayudaron a los jugadores

La presión de jugar un Mundial puede afectar incluso a los futbolistas más experimentados. Por esta razón, la selección masculina de Estados Unidos decidió tomar una iniciativa poco común durante su concentración: compartir una jornada con perros rescatados para ayudar a bajar el estrés antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

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La actividad fue organizada en conjunto con una fundación dedicada al rescate y bienestar animal. Varios perros llegaron hasta el lugar de entrenamiento para interactuar con los jugadores, quienes dejaron por un momento las tácticas, los ejercicios físicos y la preparación competitiva para disfrutar de un espacio diferente, lleno de juegos, caricias y momentos de tranquilidad.

Las imágenes difundidas por la Federación de Fútbol de Estados Unidos mostraron a los futbolistas relajados mientras cargaban a los animales, jugaban con ellos y compartían sonrisas.

La Selección de Estados Unidos quedó en el Grupo D. Foto: Getty / Montaje Semana

La escena llamó la atención de los aficionados en redes sociales, donde muchos destacaron la importancia de cuidar la salud mental de los deportistas durante competencias de alta exigencia.

Aunque puede parecer una estrategia inusual, diferentes investigaciones han señalado que el contacto con perros puede ayudar a que baje los niveles de ansiedad y estrés.

Además de causar bienestar emocional, estas interacciones ayudan a desconectarse temporalmente de la presión, algo que resulta especialmente valioso en torneos donde cada partido puede definir el futuro de una selección.

La iniciativa también sirvió para promover la adopción responsable. Todos los perros que participaron en la jornada habían sido rescatados y esperaban encontrar un hogar definitivo.

Gracias a la visibilidad obtenida con la actividad, la organización esperaba despertar el interés de más personas en brindar una segunda oportunidad a animales que han vivido situaciones de abandono o maltrato.

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Este tipo de ayudas se ha vuelto cada vez más frecuente en el deporte de alto rendimiento. Equipos de diferentes deportes toman estas actividades recreativas, sesiones de relajación, acompañamiento psicológico y espacios con animales para fortalecer el bienestar emocional de sus integrantes, convencidos de que el rendimiento también depende del equilibrio mental.

Mientras Estados Unidos continúa su camino en el Mundial, la curiosa visita de estos perros dejó una imagen diferente a la habitual intensidad de fútbol profesional. Más allá del resultado en el terreno de juego, este momento recordó que cuidar la salud emocional de los jugadores puede ser tan importante como preparar la estrategia para el siguiente partido.