Distrito abre 10.500 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de más de 10.500 cupos gratuitos para la cirugía de esterilización de perros y gatos durante el mes de julio.

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Esta iniciativa busca brindar el servicio médico mediante la adecuación de unidades móviles que recorrerán las diferentes localidades de la capital. Los directivos del instituto reportaron que el propósito técnico es mitigar el crecimiento descontrolado de la población de animales y disminuir el abandono en las calles.

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El cronograma de las jornadas itinerantes contempla visitas a sectores residenciales en áreas urbanas como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, Usme, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Usaquén, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Teusaquillo.

Por su parte, los puntos fijos mantendrán su atención habitual en la sede de la Unidad de Cuidado Animal de Engativá y en los laboratorios de la Universidad Nacional. Los coordinadores informaron que cada unidad móvil asignará un máximo de 100 turnos por día.

Canales de registro y modalidades de acceso barrial

El IDPYBA detalló que la asignación de turnos operará bajo tres esquemas de atención diferenciados según las necesidades de cada zona.

La entidad confirmó que los ciudadanos podrán separar su espacio a través de la plataforma digital de turnos o mediante los llamados directos que realicen los líderes en los barrios. Las autoridades sugieren revisar de manera constante los canales oficiales de información para conocer cuál de las modalidades aplica para cada sector específico.

Formulario de inscripción para esterilización de mascotas. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Las cirugías se realizarán de forma diaria a partir de las 9:00 de la mañana, cubriendo un consolidado de 600 intervenciones en toda la red distrital. El beneficio está dirigido de manera prioritaria a las familias que residen en viviendas clasificadas dentro de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Los voceros de la alcaldía enfatizaron que los procedimientos no tienen ningún costo monetario y forman parte de la política de salud pública y protección ambiental de la ciudad.

Parámetros sanitarios y documentación obligatoria

Para registrar a los animales, los cuidadores deben cumplir con la presentación de su documento de identidad y una copia física de un recibo de agua, luz o gas de su lugar de residencia.

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Este mes contamos con 10.500 cupos para animales de estrato 1,2 y 3, en estado de vulnerabilidad y condición de calle.



Agéndate para todos los puntos. Ingresa aquí: https://t.co/5nBBQ80zJi@Bogota pic.twitter.com/R4nQKU3faj — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) July 1, 2026

El personal veterinario revisará que las mascotas tengan una edad mínima de cuatro meses, se encuentren con un peso adecuado y no registren síntomas de enfermedades activas. Adicionalmente, se exige cumplir de forma estricta con las horas de ayuno que se asignen en el momento de confirmar la cita.

En materia de seguridad operativa, las normas de convivencia exigen que todos los perros ingresen portando collar y traílla de manejo. Para el caso de los felinos, los organizadores indicaron que es obligatorio transportarlos dentro de un guacal o una caja protectora ventilada para prevenir fugas.

Los detalles específicos de los barrios seleccionados y los horarios finales de atención se actualizarán de forma semanal para el conocimiento general de la comunidad.