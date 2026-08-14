Fundación Razas Únicas emprende misión por animales afectados por el terremoto: llevará ayudas y hará rescates en Chocó, Cali y más

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 también golpeó a quienes no pueden pedir ayuda. Perros y gatos han quedado expuestos, algunos separados de sus familias, lesionados, abandonados o sin acceso a alimento.

Avanzan en Bogotá las jornadas de donaciones para animales afectados por el terremoto: ya se han recibido 3,3 toneladas de alimento

Ante este panorama, la Fundación Razas Únicas y DePelos Compañía pusieron en marcha una campaña para recolectar ayudas en Bogotá y llevarlas directamente a varias de las zonas afectadas.

Bajo el mensaje “No los dejamos solos”, la iniciativa tiene como prioridad el bienestar animal, aunque sus organizadores explicaron a SEMANA que también recibirán otro tipo de donaciones que puedan ser útiles para las comunidades damnificadas que encuentren durante el recorrido.

Para hacer posible la misión, Localiza puso a disposición una camioneta con capacidad de carga, en la que el equipo partirá desde Bogotá el próximo 21 de agosto. El recorrido se extenderá durante ocho días y contempla paradas en Cali, Buenaventura, Pereira y Chocó.

“El objetivo es llevar toda la mayor cantidad de ayudas posible que podamos recaudar acá en Bogotá”, explicó Sebastián Combariza a Semana. Además de entregar lo recolectado, la idea es conocer directamente las necesidades de cada territorio para distribuir los recursos de manera focalizada.

¿Qué necesitan y dónde llevar las donaciones?

El punto de acopio funciona en DePelos Compañía, carrera 68D # 99-87, barrio La Floresta, Bogotá, y recibirá ayudas hasta el 20 de agosto. El horario informado es de lunes a viernes, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., y los sábados, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Entre los elementos solicitados están concentrados sellados para perros y gatos, alimento húmedo, snacks, desparasitantes y antipulgas sin abrir, vendas, gasas, jeringas, guantes, desinfectantes tópicos, implementos de aseo, ollas, guacales, mantas, toallas, platos, correas y collares.

La organización pidió evitar alimentos abiertos o caseros, medicamentos vencidos y artículos rotos o mojados, pues podrían afectar otras donaciones.

Quienes no puedan entregar insumos también podrán realizar aportes económicos directamente a la Fundación Razas Únicas, recursos que, según la campaña, serán utilizados para adquirir en terreno aquello que resulte más urgente.

La intención es que el viaje no sea únicamente una ruta de entrega. En cada parada se evaluarán las necesidades de las comunidades y de los animales afectados para decidir dónde concentrar las ayudas y qué elementos adquirir directamente en las zonas golpeadas por la emergencia.

Así será la ruta de las ayudas

De acuerdo con el cronograma compartido con SEMANA, el recorrido está previsto de la siguiente manera:

21 de agosto: salida de Bogotá a las 5:00 a. m. con destino a Cali. Llegada estimada a las 6:00 p. m.

salida de Bogotá a las 5:00 a. m. con destino a Cali. Llegada estimada a las 6:00 p. m. 22 de agosto: jornada de atención y entrega de ayudas en Cali, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

jornada de atención y entrega de ayudas en Cali, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. 23 de agosto: salida de Cali a las 5:00 a. m. para realizar el recorrido Buenaventura–Cali, con finalización estimada a las 8:00 p. m.

salida de Cali a las 5:00 a. m. para realizar el recorrido Buenaventura–Cali, con finalización estimada a las 8:00 p. m. 24 de agosto: salida de Cali a las 5:00 a. m. hacia Pereira. Las actividades están previstas entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m.

salida de Cali a las 5:00 a. m. hacia Pereira. Las actividades están previstas entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m. 25 de agosto: jornada en Pereira desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

jornada en Pereira desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. 26 de agosto: salida de Pereira a las 5:00 a. m. rumbo al Chocó, con actividades previstas entre la 1:00 p. m. y las 8:00 p. m.

salida de Pereira a las 5:00 a. m. rumbo al Chocó, con actividades previstas entre la 1:00 p. m. y las 8:00 p. m. 27 de agosto: jornada en Chocó desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

jornada en Chocó desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. 28 de agosto: Regreso desde Chocó hacia Bogotá, con salida a las 6:00 a. m. y llegada estimada a las 9:00 p. m.

El fundador advirtió que el cronograma podría tener ajustes dependiendo de las condiciones de las vías y la situación de orden público que encuentren durante el desplazamiento.

Animales afectados por el terremoto tendrán atención centralizada: habilitan punto para recibir casos y donaciones

También regresarán con animales que necesiten ayuda

La misión no terminará con la entrega de donaciones. Durante el recorrido, el equipo espera identificar perros y gatos lesionados, perdidos o abandonados que necesiten ser rescatados.

Según explicaron a SEMANA, aquellos animales que requieran atención y estén en condiciones de soportar el desplazamiento podrán viajar de regreso a Bogotá para ser llevados a una clínica veterinaria.

Después de su recuperación, el propósito será buscarles una familia adoptante o recibirlos temporalmente en el refugio de la Fundación Razas Únicas hasta encontrar un hogar definitivo.