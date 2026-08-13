Video conmovedor: Salomón, el perrito que Lenny Fernández protegió con su vida en el terremoto, no se aparta de su ataúd

La historia de la abogada Lenny Fernández y su perro Salomón volvió a conmover tras las imágenes de las exequias de la abogada. El animal permaneció junto al ataúd de quien, durante el terremoto, lo protegió con su cuerpo.

Ella es la abogada que murió abrazada y protegiendo a su perro Salomón durante el terremoto en Cali

El video que muestra el último adiós de Salomón

Días después de aquella tragedia, Salomón protagonizó otra escena que causa profunda tristeza.

Este jueves, 13 de agosto, se realizaron las honras fúnebres de Lenny en Pasto, su ciudad natal. Allí estuvo también su perro, que permaneció cerca del ataúd durante la velación. En las imágenes difundidas se observa al animal sobre el ataúd y recostado.

A esta hora se realiza la Ceremonia Fúnebre de

Lenny Fernández, joven de la IPUC quien falleció en el terremoto el pasado 10 de agosto en Cali 🙏



Seguimos orando por su familia para que Dios sea consolando en este momento tan difícil pic.twitter.com/2hRjMnYIJ9 — Fabian (@Purrete5k) August 13, 2026

La escena genera numerosas reacciones en redes sociales, especialmente porque ocurre pocos días después de que Lenny fuera encontrada protegiendo al mismo perro entre los escombros.

El hallazgo que cambió la historia de Salomón

Lenny Fernández, una abogada oriunda de Pasto y residente en Cali, se encontraba en el edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Después del colapso, los equipos de rescate emprendieron la búsqueda entre los escombros. Cuando localizaron a la mujer, encontraron también a Salomón.

Lenny Fernández, abogada que murió protegiendo a su perro Salomón en el terremoto en Cali. Foto: Redes sociales

El perro estaba debajo del cuerpo de Lenny y había logrado sobrevivir. La posición en la que fue hallada la abogada llevó a los rescatistas y allegados a considerar que ella habría utilizado su cuerpo para proteger al animal durante el derrumbe.

Salomón fue finalmente sacado con vida de los restos de la edificación, mientras la familia de Lenny tuvo que afrontar la noticia de su fallecimiento.

Así fue la relación con su mascota

Personas cercanas a Lenny han contado que Salomón estaba presente prácticamente en todos sus desplazamientos.

Yami Reyes, amiga de la abogada, explicó que la mujer acostumbraba llevarlo con ella. Incluso tenía en su camioneta una cama, comida y agua para el animal, que se había convertido en su compañero de viaje.

Esa cercanía ayuda a entender por qué las imágenes de las exequias han causado tanta conmoción. Salomón no solo sobrevivió al derrumbe en el que murió Lenny, sino que, posteriormente, volvió a aparecer junto a ella durante su despedida.

Salomón quedó al cuidado de la familia

Después de ser rescatado, Salomón quedó bajo el cuidado de la familia de Lenny. Según los informes, miembros de la comunidad y de la iglesia han dado apoyo para asegurar su bienestar.

La historia de ambos se conecta con una de las escenas más emotivas que dejó el terremoto: una mujer que, en medio de la crisis, se quedó con su perro y su posición ayudó a que él sobreviviera, y un animal que días después estuvo al lado de su ataúd durante su última despedida.