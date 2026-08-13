¿Por qué los gatos siguen a sus dueños a todas partes? Estas son las razones detrás de esta conducta

Los gatos suelen tener fama de ser animales independientes y poco demandantes, pero quienes comparten su hogar con ellos saben que también pueden desarrollar comportamientos muy cercanos hacia sus cuidadores.

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Uno de los más llamativos es que muchas ocasiones suelen seguir a sus dueños a las diferentes partes de la casa por las que este se moviliza. La veterinaria Hannah Hart, explicó en PetMD que estas mascotas pueden hacer esto por diferentes motivos, entre ellos el vínculo, la curiosidad, la rutina, el hambre, la búsqueda de atención o la necesidad de sentirse seguros. En general, estas son cinco razones de este comportamiento.

Su dueño le genera seguridad

Desde pequeños, los gatos suelen permanecer cerca de su madre, a quien identifican como una fuente de protección. Por eso, cuando ya es adulto y sigue constantemente a su cuidador, puede estar buscando esa misma sensación de seguridad. La presencia de su dueño puede hacer que se sienta protegido y tranquilo, especialmente porque es quien le proporciona alimento, cuidados y afecto.

Los gatos disfrutan estar de forma permanente cerca de sus dueños. Foto: Getty Images

Busca entretenimiento y compañía

Aunque tienen fama de independientes, estos felinos también necesitan estímulos y pueden aburrirse cuando pasan muchas horas solos. Seguir a su cuidador por diferentes espacios de la casa puede convertirse en una forma de entretenimiento, especialmente cuando no tiene suficientes juguetes o actividades para distraerse.

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Vigila su territorio

Los gatos tienen un fuerte instinto territorial y suelen recorrer los espacios que consideran propios. Durante esta actividad pueden dejar su olor al frotarse contra muebles, paredes e incluso contra las personas con las que conviven. Además, los felinos son animales de rutinas marcadas, por lo que seguir a su dueño puede convertirse en una costumbre, por lo que la repetirá con frecuencia.

Los gatos son animales de costumbres. Foto: Gabrica

Estimular su instinto de caza

El juego cumple un papel fundamental en el comportamiento de los gatos, especialmente porque les permite reproducir conductas relacionadas con la caza. Los felinos que viven exclusivamente dentro de casa no tienen las mismas oportunidades de perseguir presas, por lo que necesitan otras formas de satisfacer ese instinto.

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Puede estar intentando pedir algo

En determinadas ocasiones, seguir constantemente a una persona puede ser la manera que encuentra un felino para llamar su atención y comunicar una necesidad. Puede tener hambre, querer agua, buscar compañía o necesitar ayuda con algo. Algunos gatos también modifican su comportamiento cuando sienten algún malestar y pueden volverse más insistentes o vocalizar con mayor frecuencia.