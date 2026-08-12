Confirman retiro masivo de medicamentos para perros por presencia de fibras de vidrio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que la compañía American Regent, Inc. Animal Health está llevando a cabo el retiro de dos lotes (25011 y 3369) de Adequan Canine Injection (para perros) y otros dos lotes (24416 y 25265P) de Adequan i. m. Injection (para caballos).

De acuerdo con el organismo estadounidense, los productos se retiran debido a la presencia de fibras de vidrio detectadas durante el análisis de muestras internas.

“La administración de un producto inyectable intramuscular que contenga partículas, como fibras de vidrio, puede provocar irritación local, hinchazón, inflamación, dolor en el lugar de la inyección, infección o abscesos. Hasta la fecha, American Regent, Inc. no ha recibido informes de eventos adversos relacionados con los lotes retirados”, agregó la FDA.

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“Tanto Adequan Canine como Adequan i. m. son soluciones transparentes, incoloras o ligeramente amarillentas. Los productos son para inyección intramuscular y deben ser utilizados por un veterinario autorizado o bajo su supervisión”, subrayó.

“La administración de un producto inyectable intramuscular que contenga partículas, como fibras de vidrio, puede provocar irritación local”, dijo la FDA. Foto: Getty Images

“Adequan Canine es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento de la disfunción articular degenerativa o traumática no infecciosa en perros. Adequan i.m. es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento de la disfunción articular degenerativa o traumática no infecciosa y la cojera asociada en caballos”, indicó el organismo.

Los lotes n.° 3369 y 25011 de Adequan Canine se distribuyeron en el ámbito nacional a farmacias en línea, distribuidores/mayoristas y veterinarios en Estados Unidos los días 22/5/2024 y 14/4/2025, respectivamente. Los lotes n.° 24416 y 25265P de Adequan i. m. se distribuyeron en lo nacional a farmacias en línea, distribuidores/mayoristas y veterinarios en Estados Unidos los días 8/5/2025 y 22/1/2026, respectivamente.

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Semanas atrás, la FDA confirmó que la marca de alimentos para mascotas Mars Petcare está realizando el retiro voluntario del mercado de dos lotes de Pedigree Can High Protein sabor pollo y pato picado de 13,2 onzas para perros.

De acuerdo con la entidad, “los productos retirados no cumplían con los estrictos estándares de seguridad y calidad de Mars y Pedigree”.

“Como parte del riguroso control de calidad al que se somete cada producto Pedigree, estos dos lotes se enviaron a un proveedor externo para su destrucción. Posteriormente, Mars descubrió que el producto parece haber sido desviado fraudulentamente y vendido en el mercado de Estados Unidos”, señaló.

El organismo estadounidense manifestó que el producto retirado puede contener objetos extraños de metal y plástico, los cuales podrían afectar gravemente a las mascotas.