Las dinámicas entre los animales de compañía y sus dueños responden al paso del tiempo y la llegada de nuevas tendencias que han cambiado las rutinas en los hogares. Por eso, lo que en décadas pasadas parecía ser un lujo para aquella compañía de cuatro patas, hoy se ha vuelto parte de la cotidianidad.

Muchas personas consideran a sus perros y gatos como parte fundamental de su familia, por lo que han encontrado diversas formas de expresarles su cariño. El cuidado básico y actividades como salir a pasear ya no son las únicas muestras de afecto; cada vez es más común que los dueños busquen nuevas maneras de consentir y contribuir al bienestar de sus animales de compañía.

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Estas son 5 prácticas que antes eran consideradas un lujo:

Fiesta de cumpleaños

Tener animales de compañía ha favorecido la creación de nuevos vínculos sociales. En espacios públicos como parques o centros comerciales, los dueños no solo entablan amistades entre sí, sino que sus animales también interactúan y desarrollan lazos.

Adicionalmente, quienes consideran a sus perros o gatos como miembros de la familia han incorporado nuevas formas de celebración, como organizar fiestas de cumpleaños para ellos, invitando a otros animales de compañía o compartiendo con los demás integrantes del hogar.

Celebración de fiesta de cumpleaños a un animal de compañía. Foto: 123rf

Comida premium y dietas personalizadas

El bienestar de los animales es un tema que ha tomado más fuerza, por lo que, la comida cada día se ha vuelto más especializada y los veterinarios recomiendan dietas específicas dependiendo de las necesidades y requerimientos de salud de cada animal.

Los perros y gatos tienen comida y dietas especializadas para cuidar su salud y bienestar. Foto: Antonio - stock.adobe.com

Ropa y accesorios

Lo que antes parecían ser accesorios solo para humanos, ahora se encuentran con mayor facilidad para acompañantes de cuatro patas. Algunos de los artículos disponibles en el mercado son: impermeables, corbatines, zapatos, gorras y gafas, entre muchos más.

De otra parte, en las diferentes temporadas del año, especialmente en Halloween, es común ver concursos de disfraces para mascotas, donde los dueños participan junto a sus animales y comparten momentos de diversión con otras familias.

Perro usando impermeable y corbatín. Foto: Cortesía

Colegios y guarderías

Compartir con los gatos y perros es una de las sensaciones, que muchos dueños catalogan como incomparable. Sin embargo, por las obligaciones diarias como el trabajo o el estudio, es difícil poder cuidar y estar con ellos durante todo el día y muchos han decidido inscribirlos en un colegio o guardería.

Cabe aclarar, que estos lugares no son solo para entretener o cuidar al animal mientras su dueño está ocupado, sino que también están diseñados para educar y mejorar su sociabilización.

Cada día existen más colegios y guarderías para perros y gatos, para cuando sus dueños están ocupados. Foto: 123rf

Helados

El plan de salir por un helado en un día caluroso ya no es solo para humanos, pues existen helados de diferentes sabores para los perros y gatos, como: pollo, banano y zanahoria, pavo, res, mango, yogur deslactosado, carne, entre muchos más.

Existen helados especiales para perros y gatos. Foto: 123rf