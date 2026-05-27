Bogotá tendrá capacitación gratuita para dueños de perros de manejo especial: así puede asistir

Los propietarios de perros de manejo especial en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para aprender sobre tenencia responsable y comportamiento animal.

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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció una capacitación gratuita dirigida a personas que conviven con este tipo de caninos, en medio de las nuevas exigencias y controles que comenzaron a reforzarse en 2026 para estos animales en Colombia.

La jornada fue divulgada por Protección Animal Bogotá a través de redes sociales y está enfocada en fortalecer conocimientos sobre el manejo adecuado, la convivencia y el bienestar de perros considerados de manejo especial, categoría en la que suelen entrar algunas razas por sus características físicas o nivel de fuerza.

“Conocerlos es clave para un amor y convivencia responsables”, señaló la entidad distrital en la invitación oficial publicada en X.

La capacitación se llevará a cabo este jueves 28 de mayo, entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 a. m., en la carrera 20 #47B-35 Sur, en el parque ubicado frente al Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá.

Según explicó el IDPYBA, el espacio será liderado por un médico veterinario especialista en etología, rama encargada del estudio del comportamiento animal.

Allí se abordarán herramientas para comprender mejor las conductas de estos perros, prevenir incidentes y promover un manejo responsable por parte de sus cuidadores.

La entidad también indicó que la actividad está dirigida no solo a dueños de perros de manejo especial, sino a proteccionistas y ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre bienestar animal y convivencia segura con mascotas.

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Bogotá refuerza campañas sobre bienestar animal

En los últimos meses, Bogotá ha intensificado las campañas relacionadas con bienestar animal, convivencia y educación para cuidadores de mascotas. El Distrito ha adelantado jornadas gratuitas de esterilización, vacunación y espacios pedagógicos enfocados en la protección de animales de compañía.

Precisamente, desde el IDPYBA han reiterado que la educación sobre comportamiento animal es una de las herramientas más importantes para evitar abandonos, episodios de agresividad y problemas de convivencia en espacios públicos.

La capacitación anunciada para este jueves busca justamente entregar herramientas prácticas para entender mejor las necesidades de los perros de manejo especial y fortalecer el vínculo responsable entre animales y cuidadores.