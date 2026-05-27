Estas son las motos ideales para movilizarse en Medellín, según expertos

Manejar una moto en cualquier ciudad de Colombia tiene sus retos; algunas son por sus condiciones climáticas, otras por el estado de las calles e incluso por la cultura vial.

¿Cuáles son las motos que más conviene manejar en Bogotá? Esto dicen expertos

En el caso de Medellín, sus constantes subidas y bajadas acompañadas de varias curvas generan un nivel de exigencia para los conductores que se movilizan en la capital del departamento de Antioquia.

Sin embargo, también pasar por estos espacios, ya sea el Poblado, Laureles o un domingo en Las Palmas, provoca un sentido de satisfacción, sobre todo si se tiene la moto adecuada.

Es por eso que varias entidades que están vinculadas en el mundo automotor comentan cuáles son las mejores motocicletas para movilizarse en Medellín, teniendo en cuenta las demandas que pide la ciudad.

Los principales requisitos que exige Medellín en una moto

De acuerdo con el concesionario de motos, Dismerca, el terreno de Medellín pone varias pruebas a cualquier moto que transita por las calles y zonas de la ciudad. Una pendiente pronunciada en sitios como El Poblado no es lo mismo que manejar en la calle 80 de Bogotá.

Varias partes de una moto deben funcionar a la perfección para evitar un daño en el conductor.

Por ejemplo, el motor tiene que responder muy bien cuando se encuentran en una subida; la suspensión debe absorber los baches de vías secundarias en aquellos barrios que se encuentran en los puntos más altos y los frenos del vehículo tienen que dar confianza durante bajadas largas.

El terreno montañoso de Medellín convierte la suspensión y el motor en factores clave para elegir una moto. Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

Es por ello que, en comparación con otras ciudades de Colombia, en Medellín importa bastante la suspensión de una motocicleta, al igual que su motor.

Si una moto tiene una suspensión blanda y un recorrido corto, esta comenzará a sentirse incómoda y poco segura al movilizarse por barrios altos de la comuna de Laureles o cruzando las calles de Buenos Aires.

Por otro lado, si una moto presenta una suspensión bien calibrada y posee un motor con el torque suficiente, permite que se disfrute conducir por estas zonas.

También existen partes de Medellín que no recaen en las pendientes, donde la Avenida El Poblado y la Regional presentan zonas planas, viables para conducir a una velocidad veloz. Por eso, las motocicletas deben moverse con soltura a mayor velocidad sin que terminen siendo incómodas para el conductor.



