Qué es un peritaje vehicular y cómo ayuda a evitar problemas al comprar un vehículo usado

Previamente a comprar un vehículo usado, las personas interesadas revisan varios factores: el estado del carro, los antecedentes legales que tenga, si presenta algún daño en las partes interiores, etc.

Ojo con las estafas: así puede conocer si un carro usado fue accidentado

Sin embargo, muchos de estos ciudadanos pasan de largo el peritaje vehicular, lo cual puede afectar en el rendimiento del vehículo mucho después de haberlo adquirido.

De acuerdo con la empresa especializada en revisión vehicular, Granautos, un peritaje vehicular es una inspección técnica, estructural y legal hacia un vehículo que es hecha por una empresa independiente al vendedor, en donde se revisan el aspecto mecánico, estructural y legal del carro usado.

Lo recomendable es que este se lleve a cabo previamente a comprar el vehículo y no después, ya que permite negociar el precio final del carro o incluso provoca la decisión de no comprarlo.

Revisar un carro usado con un peritaje profesional puede evitar gastos inesperados después de la compra. Foto: Getty Images

A diferencia de una revisión de taller, el peritaje vehicular lleva a cabo un diagnóstico mucho más profundo, en donde analiza la estructura del carro por medio de mediciones precisas del chasis, las puntas, los parales y la carrocería. Es por medio de estas inspecciones que se permite detectar si el carro tuvo alguna reparación tras un accidente.

También se revisa el comportamiento de la caja del carro, ya sea manual o automática, así como el estado actual de los frenos, la dirección y suspensión completa.

Refiriéndose a los elementos tecnológicos que se encuentran en el vehículo, el peritaje chequea el estado de las luces, el aire acondicionado, el computador, los sensores, los sistemas de seguridad (ABS y airbags) y la conectividad. De acuerdo con Granautos, el 50% de las fallas costosas de un vehículo usado se encuentra en esta área.

En cuanto al aspecto legal, el peritaje permite indagar sobre los antecedentes que tiene el vehículo por medio de decenas de bases de datos, entre ellos los embargos, prendas, comparendos, siniestros, el historial de propietarios del carro o restricciones.

¿Por qué es recomendable realizar un peritaje vehicular?

Según Granautos, existen varios errores comunes que realizan las personas que compran un vehículo usado sin previamente llevar a cabo un peritaje vehicular.

Uno de ellos es la confianza que ofrece el vendedor al cliente, ya que usualmente estos pueden informar o contar los antecedentes del vehículo sin mostrar alguna verificación que lo respalde; por ende, se recomienda realizar el peritaje.

Un peritaje vehicular ayuda a verificar si el automóvil presenta embargos, comparendos o alteraciones ilegales. Foto: Getty Images

Otro aspecto es apoyarse plenamente en el kilometraje del tablero del carro, el cual otorga información sobre el historial de uso del carro y la proyección de desgaste que tienen sus piezas. Ocurren casos en donde los vendedores pueden cambiar el odómetro para negociar un precio más favorable, por lo que se recomienda verificar estos datos.

El depender solamente de los papeles del SOAT o de la tecnomecánica vigente también puede ser un error al comprar un carro usado, ya que no menciona sobre los antecedentes de embargos, prendas o incluso si el carro fue alterado ilegalmente.

Finalmente, el precio bajo de un vehículo usado también puede ser índice de que hay un problema, donde puede presentar alguna falla que puede terminar cara para el cliente.

Esto cuesta un peritaje vehicular en Colombia

De acuerdo con Granautos, el precio para un peritaje depende de la ciudad en donde se esté llevando a cabo la compra, el tipo de vehículo y la inspección que quiere realizar el cliente.

En el caso de carros particulares que se movilizan por la ciudad de Bogotá, el rango de valor se encuentra de la siguiente manera: