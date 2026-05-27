¿Qué tipos de llantas para moto existen y cuáles son las mejores opciones para manejar en Colombia?

Las llantas para una motocicleta pueden identificar varias cosas en cuanto al funcionamiento del vehículo, tales como la comodidad de este al manejar, al realizar un freno en seco o cómo se adapta a momentos de giro u otras circunstancias.

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Tener unos neumáticos que no van acordes a lo que necesita la moto, al igual que al entorno en el que se encuentra, provoca que el manejo sea mucho más difícil de lo habitual, e incluso trayendo menos seguridad al conductor.

Es ante ello que existen varios tipos de llantas para moto, cada una utilizada para un determinado terreno, ya sea al transitar por una ciudad o por las carreteras de Colombia.

Estos son los tipos de llantas para moto

De acuerdo con Auteco, existen varios neumáticos en el país que son implementados de acuerdo a un uso específico; entre ellos se encuentran los siguientes:

Llantas de doble propósito

Estos neumáticos también son conocidos como dual purpose o “mixtas”, las cuales su función, permiten ser utilizados en dos tipos de superficie: pavimento y tierra ligera.

Utilizar estas llantas es muy viable para aquellos motociclistas que no solo transitan por las calles de una ciudad, sino que son capaces de movilizarse por zonas rurales o caminos que no estén pavimentados.

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Los neumáticos de doble propósito cuentan con un dibujo de banda de rodadura que es mucho más profundo que el urbano. Además, presenta una mejor tracción en tierra o trocha ligera sin perder control en asfalto.

Llantas para trocha

Los neumáticos para trocha sirven principalmente para recorridos rurales, zonas que tengan tierra, piedras o trochas e incluso en caminos sin pavimento.

Estos usualmente muestran un diseño altamente agresivo, en donde tienen espacios grandes entre los tacos. Portar estas llantas permite tener un mejor agarre en superficies irregulares.

Sin embargo, no es recomendable portarlas en ciudades, ya que tienden a vibrar más en asfalto y se desgastan más rápido en pavimentos duros.

Llantas tubeless

Una de las principales características que tienen estos neumáticos es que no poseen una cámara interna, es decir, que en caso de recibir un pinchazo, la llanta comienza a perder menos aire que una que sí porta una cámara.

Esto permite que el conductor tenga más tiempo para detenerse con seguridad; además, pueden ser selladas las pequeñas perforaciones por medio de un sellador o una rápida reparación.

Las llantas tubeless también suelen ser más seguras cuando los motociclistas hacen viajes largos o se mueven por terrenos complicados.

¿Cuáles son las llantas más ideales para escoger en una moto?

Antes de escoger una de estas opciones, Auteco asegura que se deben seguir una serie de pasos para reconocer la llanta ideal para una motocicleta en Colombia.

El primer paso es definir los lugares en donde más utiliza la moto su usuario, ya que la elección del neumático tiene que alinearse con el terreno que más recorra la persona, ya sea la ciudad, carretera o trocha.

Las llantas para moto deben elegirse según el tipo de terreno y uso que tenga el motociclista. Foto: Auteco - API

Después de esto, es recomendable revisar el tamaño y especificaciones de la llanta, ya que estas tienen unas medidas impresas y que tienen que ser respetadas por el motociclista, ya que permiten una mayor estabilidad, una dirección más precisa y mayor seguridad en frenadas.

Finalmente, se debe conocer el uso de cada tipo de llanta, para prevenir mayores desgastes en este que puedan provocar un accidente o cualquier otro daño a la moto.

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Para ciudades, se recomienda llantas con un dibujo centrado y que tengan una superficie más lisa.

Las llantas de doble propósito sirven para salidas en vías urbanas como de trocha ligera

Las llantas de trocha presentan un dibujo agresivo que las hace viables para superficies blandas o irregulares.

Finalmente, las de carretera tienen un dibujo que permite una mayor estabilidad cuando la moto conduce a altas velocidades.