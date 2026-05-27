¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá? Cuidado con los comparendos

Las cámaras de fotodetección son sistemas que ayudan a captar a infractores de las normas de tránsito. En Colombia, su implementación ha aumentado en los últimos años.

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Según el Ministerio de Transporte, estos dispositivos están encargados de la detección electrónica de presuntas faltas de tránsito a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá recomendó a los capitalinos que estén atentos a las señales de fotodetección. Estas aparecen en la vía como tótems negros con bandas reflectivas.

En la ciudad están conectadas a la sala de detección electrónica de infracciones de la Secretaría. Desde este lugar, se monitorean a los infractores y se capturan las faltas.

Las cámaras de fotodetección funcionan a través de radares y con herramientas de analítica de video. Dependiendo de la ciudad, algunas cuentan con radares de velocidad y sensores para identificar las irregularidades.

Existen cámaras automáticas y semiautomáticas. Las primeras pueden medir la rapidez de los carros, la invasión a zonas prohibidas o los pasos por semáforos en rojo. Las semiautomáticas, por su parte, son monitoreadas o revisadas por agentes de tránsito para revisar infracciones como el pico y placa.

Las cámaras incluyen sensores de velocidad y radares especializados. Foto: Guillermo Torres

Según la Secretaría, las cámaras de fotodetección son capaces de identificar los cruces con un semáforo en rojo, circulación durante pico y placa, exceso de velocidad y hasta vehículos sin SOAT o con la revisión tecnicomecánica vencida.

Notificación de la multa

Una vez la cámara de fotodetección identifica a un vehículo infractor en Bogotá, registra la placa y la evidencia es enviada a la central de procesamiento de infracciones de tránsito. Agentes civiles y policías revisan cada caso para confirmar si existió una falta.

Si es el caso, se genera la orden de comparendo y se notifica al propietario del vehículo. En la actualidad, la notificación se puede realizar por medio de una comunicación escrita a la última dirección electrónica o un aviso a la dirección física.

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Si el propietario no es notificado a tiempo, no se puede exigir el pago en el tiempo estipulado inicialmente. Además, para que el comparendo sea impuesto se debe demostrar que en la vía había señalización visible que informara al ciudadano de la detección electrónica.

Las infracciones más comunes detectadas por las cámaras de la ciudad son el exceso de velocidad, no contar con la revisión tecno-mecánica, no respetar el paso de peatones, conducir sin SOAT y circular por sitios prohibidos o en horarios no autorizados.