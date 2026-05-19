El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, anunció un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá que habilitaría una nueva alternativa para que los conductores de la capital sean multados por sus infracciones. El representante habló con SEMANA de su proyecto y le envió una solicitud específica al alcalde Carlos Fernando Galán.

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Lupa sobre los infractores de tránsito

En las últimas semanas, líderes de diferentes sectores han denunciado a través de sus redes sociales las infracciones de tránsito de algunos conductores que recorren las carreteras capitalinas. Los motociclistas que invaden los andenes y las ciclorrutas han sido algunos de los más destacados.

En respuesta a la cantidad de denuncias, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabezó un operativo en la ciudad que dejó varias motocicletas inmovilizadas.

Sin embargo, estos no son los únicos infractores sobre los que se coloca la lupa en la iniciativa en el Concejo. El concejal Juan David Quintero, proponente del proyecto, también enfoca la iniciativa con los conductores mal parqueados en Bogotá. El representante asegura que estas imprudencias viales son la causa del 54% de los trancones en la ciudad.

En este contexto, Quintero reveló a SEMANA los detalles de su proyecto que, según él, es la estrategia que Bogotá necesita, siguiendo la estrategia de la Alcaldía en contra de los infractores viales y la recuperación de los corredores viales en la capital.

El proyecto del concejal Juan David Quintero

La iniciativa plantea que la Secretaría de Movilidad implemente un sistema integral con una aplicación para reportes y carga de pruebas —en video— que contribuyan a garantizar sanciones efectivas contra el mal parqueo, el bloqueo de carriles y demás infracciones de tránsito de especiales connotaciones.

Quintero especificó en SEMANA detalles claves de esta estrategia:

Cualquier ciudadano podrá evidenciar con videos las infracciones de los conductores en Bogotá.

Se subirá a la plataforma creada por el MinTransporte: RECORD.

Las cámaras de seguridad de los centros comerciales también pueden ser usadas como evidencia de la infracción.

La Secretaría de Movilidad deberá verificar las denuncias. El video no es suficiente para imponer la multa al conductor.

El concejal explicó en entrevista con este medio que, aunque la plataforma ya está habilitada y la ley colombiana permite usar esta evidencia gráfica como material suficiente para sancionar a los conductores, en Bogotá no es utilizada debido a que no hay la capacidad administrativa por parte de la Secretaría de Movilidad.

¿Cómo se pone en marcha?

Quintero asegura que lo único que tiene que hacer la administración distrital es “montarse en el barco”. Entendiendo que ya está diseñada la herramienta y solamente haría falta la disposición de capacidad administrativa de la Alcaldía.

“Esto legalmente ya existe, ya está aprobado, la plataforma ya existe; solo se necesita que Bogotá se monte en el barco y, para hacerlo, solo es necesaria la suma de la capacidad administrativa. Por lo que se busca con la iniciativa es ordenarle a la administración distrital que lo haga”, detalló Quintero a SEMANA.

No obstante, el concejal aclaró que esta capacidad administrativa que se busca integrar no significaría una carga económica para el Estado, detallando que la inversión sería respaldada con las multas impuestas.

Por esto, en la entrevista realizada por SEMANA, Quintero le hace un llamado al alcalde: “Alcalde Galán, así como valoramos que salga en redes sociales a perseguir motos en los andenes y a luchar contra el mal parqueo, le pedimos que apoye proyectos como este que son la solución definitiva”.