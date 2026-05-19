Actriz de ‘Padres e hijos’ se alejó de la televisión y dio giro a su vida tras mudarse a EE. UU.; contaron a qué se dedica

Valeria Celis hizo parte de una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana: Padres e hijos, serie que acompañó durante años a varias generaciones y se convirtió en un referente de la pantalla nacional. La historia, que inició en 1993 y tuvo una larga permanencia en Caracol Televisión, presentó situaciones familiares con las que miles de televidentes se sintieron identificados.

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Con el paso del tiempo, la producción abrió espacio para numerosos actores que comenzaban a construir sus carreras artísticas. Entre ellos estuvo Valeria Celis, quien interpretó a María Franco, la hija menor de Carlos Alberto y Gabriela, personajes encarnados por Luis Eduardo Motoa y Haydée Ramírez.

La pequeña actriz logró ganarse el cariño del público gracias a su ternura, espontaneidad y talento frente a las cámaras. Su personaje llegó mucho después que el resto de los hijos de la familia Franco, integrada también por Esteban, Pablo, Felipe, Daniela, Natalia y Federico.

A medida que avanzaron los años, Padres e hijos se consolidó como una de las series más exitosas de la televisión colombiana, dejando personajes y escenas que todavía permanecen en la memoria de los seguidores. Sin embargo, tras el final de la producción en 2009, cada integrante del elenco tomó caminos distintos tanto dentro como fuera del medio artístico.

Precisamente, Valeria Celis optó por mantener un perfil más discreto lejos de la actuación. Aunque para muchos sigue siendo recordada como la pequeña María Franco, su vida tomó un rumbo diferente tras el cierre de la serie que marcó una época en Colombia.

Valeria Celis le dio vida a María Franco en 'Padres e hijos'. Foto: Canal Caracol

Tras salir de la industria del entretenimiento, Haydée Ramírez dialogó en el pódcast Historias con ritmo, revelando qué fue de la vida de la joven. La celebridad mencionó que su colega seguía en contacto con ella, sosteniendo un vínculo bonito fuera de los sets de grabación.

La actriz apuntó que había visitado a Valeria Celis en Estados Unidos, donde actualmente reside y lleva un estilo de realidad ajeno a su tierra natal. De hecho, la protagonista de la producción de Caracol contó que la mujer ahora es independiente y navega en la industria fiduciaria.

“Me vi con ella hace un par de meses, que estuve de vacaciones. Verla me removió muchas cosas bonitas porque hoy en día ella no es actriz, trabaja en una fiduciaria, está haciendo una maestría, es una mujer independiente, vive sola, maneja, se desenvuelve perfectamente en un país como EE. UU., y verla así de bien, de adulta y de independiente, me produce mucho amor”, dijo.

La famosa comentó que tenía siempre el recuerdo de la joven cuando llegó a Padres e hijos, reviviendo cómo la cuidó, bañó y acompañó en el proceso artístico.

“Ella llegó a trabajar como de cuatro meses, entonces le cambié pañales, le di tetero, la bañé, le enseñé a comer algunas cosas y la mamá era muy dispuesta a preguntarme qué hacer cuando a la niña la empezaron a llamar para otros proyectos”, apuntó.