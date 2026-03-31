La relación con los padres biológicos: convivencia, roles y límites que sí funcionan

En las familias reconstituidas hay un tema que incomoda, se evita o se maneja desde la emoción y no desde la conciencia: la relación con los padres biológicos. Y, sin embargo, es ahí donde realmente se define si una familia logra construirse desde la estabilidad o desde el conflicto permanente.

Porque no se trata solo de convivir. Se trata de entender los roles y, sobre todo, de respetar los límites. Sin estos tres elementos, convivencia, roles y límites, no hay familia que funcione, por más amor que exista entre la pareja.

Uno de los errores más frecuentes en las familias reconstituidas es desconocer el lugar de los padres biológicos. Su rol no es simbólico ni negociable. Es un vínculo profundo que forma parte de la identidad emocional de los hijos. Ignorar esto o intentar competir con ese lugar no solo genera tensión entre adultos, sino que impacta directamente la estabilidad de los niños. Los padres no se reemplazan. Entenderlo no debería vivirse como una amenaza, sino como un punto de partida. Porque cuando cada adulto reconoce su lugar, la dinámica deja de ser una lucha de poder y empieza a convertirse en un sistema que sostiene.

Cuando los adultos usan el ‘interés superior del niño’ para decidir sin escucharlo

En este contexto, la convivencia adquiere un significado distinto. No siempre será cercana, ni afectuosa, ni fácil. Pero sí debe ser funcional. La comunicación entre adultos no puede estar mediada por emociones no resueltas, sino por un propósito común: el bienestar de los hijos. Hablar lo necesario, con respeto, sin invadir y sin descalificar, no es frialdad. Es madurez. Cuando esto no ocurre, los hijos quedan en medio de tensiones que no les corresponden. Se convierten en mensajeros, en mediadores emocionales o en víctimas silenciosas de conflictos que nunca eligieron. Por eso, más allá de la convivencia, el verdadero punto de equilibrio está en el respeto de los roles.

En las familias reconstituidas, la madre y el padre biológicos tienen la autoridad principal en la crianza. Son quienes sostienen la historia, el vínculo y la responsabilidad directa sobre sus hijos. Las nuevas parejas —madrastra o padrastro— cumplen un rol distinto pero igualmente valioso: acompañan, contienen y aportan estabilidad dentro del nuevo hogar. No sustituyen. No compiten. No imponen. Cuando estos roles se confunden, aparecen los conflictos. No por falta de amor, sino por falta de orden, porque el amor, por sí solo, no organiza una familia. Los límites sí. Límites que implican no tomar decisiones unilaterales sobre los hijos, no hablar mal del otro progenitor frente a ellos, no involucrarse en disputas que corresponden exclusivamente a los padres biológicos y no forzar vínculos afectivos ni exigir reconocimientos que deben surgir de manera natural.

Límites que, lejos de separar, protegen. Protegen a los hijos de la confusión emocional, protegen a los adultos de dinámicas desgastantes y protegen a la familia de convertirse en un escenario de competencia en lugar de cooperación. Pero hay un elemento adicional que muchas veces se ignora: el rol del padre o madre biológica como puente. Es su responsabilidad establecer límites claros, evitar ambigüedades y proteger la relación entre todos los actores del sistema familiar. Cuando esto no ocurre, la carga emocional se traslada a quien no le corresponde, generando tensiones innecesarias.

El equilibrio no es espontáneo. Se construye y exige adultos capaces de entender que su rol no es ganar discusiones, sino proteger a sus hijos. Al final, todo se reduce a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos actuando desde el ego o desde la responsabilidad?

Porque cuando los adultos priorizan tener la razón, los hijos pierden. Pero cuando priorizan el bienestar emocional de los niños, incluso las dinámicas más complejas pueden encontrar estabilidad. La relación con los padres biológicos no tiene que ser perfecta. Pero sí tiene que ser clara. Clara en los límites. Clara en los roles. Clara en el propósito. Ahí es donde empiezan a existir las familias reconstituidas que realmente funcionan.

“Los padres no se reemplazan; los límites y los roles claros son los que construyen familias que sí funcionan.”

Adriana Bocanegra Triana, CEO de Abogados Corporativos Bocanegra Triana, docente Universitaria del Área de Familia y autora del libro La Valentía de Ser Madrastra