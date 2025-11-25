‘La valentía de ser madrastra’: la historia personal que ahora llega a Panamá para abrir un diálogo sobre nuevas familias

Cuando Adriana Bocanegra Triana decidió asumir el rol de madrastra, se encontró con preguntas que nadie parecía haber formulado en voz alta: ¿cómo se construye autoridad con un hijo que no es biológico?, ¿hasta dónde llega el papel de la madrastra?, ¿cómo se dialoga con la madre biológica?, ¿cómo se teje una relación cotidiana desde el respeto y sin borrar historias previas? No halló manuales ni referentes. Así comenzó a escribir.

De esa experiencia nació La valentía de ser madrastra, un libro que recoge vivencias personales, aprendizajes y herramientas que fue descubriendo con el tiempo, tanto en su propia casa como en su trabajo en derecho de familia. Bocanegra, que ha acompañado durante años casos de separación y acuerdos entre padres, y que es miembro del Instituto Colombiano de Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, entendió que muchas mujeres atravesaban las mismas dudas que ella, pero sin espacios para hablarlo.

El libro, que se lanzó en agosto pasado, se convirtió en bestseller en Amazon en tres categorías: Niños y derecho familiar, Leyes de protección al menor y Relaciones y derecho familiar en Amazon LATAM, Amazon Estados Unidos y Amazon México. Tras su éxito digital, iniciará su distribución física gracias a la editorial Avión de papel, en las principales librerías de Colombia incluyendo Librería Nacional, Panamericana, entre otras.

“El libro pertenece a todas las mujeres que, con amor y compromiso, deciden ser parte de un proyecto familiar que no comenzó con ellas, pero que sin ellas no podría seguir creciendo”, afirma la autora.

Una obra como reivindicación y puente de diálogo

El libro creció al mismo ritmo que su vida familiar. Uno de los hijos de su esposo llegó a convivir con ella desde los siete años, y fue en la práctica diaria: en tareas escolares, rutinas, conversaciones difíciles y acuerdos domésticos, donde la autora empezó a identificar temas que hoy aborda en sus capítulos: la convivencia, la comunicación, las emociones de los niños y los límites necesarios para todos, así como el contexto jurídico.

Bocanegra busca que la figura de la madrastra deje de asociarse a estereotipos. | Foto: A.P.I.

Esa mezcla entre lo vivido y lo aprendido fue la que impulsó la escritura. Y también la que llamó la atención de lectores que han visto en el libro un espejo de sus propios hogares.

Ahora, la obra llegará a Panamá, donde será presentada el 2 de diciembre en un evento organizado por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). La autora participará en un encuentro que busca abrir conversaciones sobre cómo se construyen hoy las familias reconstituidas y qué retos enfrentan quienes deciden formar parte de ellas.

Antes del viaje, Bocanegra depositó un ejemplar en la biblioteca de la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA), su alma máter. Lo hizo como un gesto simbólico: el libro comenzó con preguntas personales, pero hoy hace parte de un diálogo más amplio que involucra a estudiantes, docentes, madres, padres, profesionales y a cualquiera que esté viviendo una segunda oportunidad familiar.

El tono del libro es directo y práctico. Incluye ejercicios reflexivos y apartados donde la autora comparte lo que ha aprendido como madrastra y consejos para quienes están atravesando situaciones similares. También aborda momentos que suelen evitarse en la conversación pública: la incomodidad, las comparaciones, la necesidad de acuerdos y el papel del padre como puente en la convivencia.

“Este libro es una invitación a desmitificar el rol de la madrastra, a sanar la narrativa negativa que por años ha acompañado esa palabra, y a reconocer que formar parte de una familia reconstituida es un acto de amor y de valentía”, explica Bocanegra Triana.

Con su publicación, Bocanegra busca que la figura de la madrastra deje de asociarse a estereotipos y pueda entenderse desde lo cotidiano: desde la responsabilidad, el afecto y la voluntad de construir una familia que, aunque no comenzó con ella, también la incluye.