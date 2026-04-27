Ryan Castro confirma concierto en El Campín y promete conquistar a Bogotá en Halloween: “Vamos a prenderla como Dios manda”

La capital se alista para vivir una de las noches más esperadas del año con la llegada de ‘Awooween’, el concepto especial de Halloween de Ryan Castro, que aterriza el próximo 31 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con un show diseñado para convertir la fecha en una experiencia inolvidable.

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Este anuncio llega tras el éxito de su más reciente show en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde agotó boletería con 47,000 asistentes en el estadio y otros 30,000 conectados a una una transmisión en vivo gratuita, sumando más de 77,000 personas viendo el espectáculo de manera simultánea en la ciudad.

Reconocido como una de las voces más fuertes del movimiento urbano latino, Ryan Castro ha construido una conexión única con su público gracias a su autenticidad, su energía en tarima y una serie de éxitos que se han convertido en himnos.

Ahora, el artista lleva esa esencia a otro nivel con un concierto que promete ir más allá de la música, sumergiendo a los asistentes en una atmósfera inspirada en Halloween.

‘Awooween’ no será solo un concierto, sino el inicio de una nueva tradición. Concebido como el concepto anual de Halloween de Ryan Castro, el evento transforma el 31 de octubre en una celebración propia donde la música, los disfraces y la energía del público se convierten en parte del espectáculo. Cada edición buscará elevar la experiencia, consolidando ‘Awooween’ como una cita fija en el calendario cultural del país.

Concierto de Ryan Castro en El Campín de Bogotá: fecha, lugar, preventa y boletería

Fecha : 31 de octubre de 2026

: 31 de octubre de 2026 Lugar: Estado Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

La preventa se realizará con Grupo Aval y estará disponible a partir del 29 de abril. Se espera una alta demanda por parte de los fanáticos que quieren asegurar su lugar en esta fecha especial.

Preventa para el concierto de Ryan Castro en El Campín de Bogotá Foto: Cortesía Breakfast Live

Preventa fan: Desde el martes 28 de abril a las 10:00 a. m., hasta el miércoles 29 de abril a las 9:59 a. m. (o hasta agotar existencias)

Desde el martes 28 de abril a las 10:00 a. m., hasta el miércoles 29 de abril a las 9:59 a. m. (o hasta agotar existencias) Venta general: Miércoles 29 de abril a las 10:00 a. m. (o antes si se agota la preventa fan)

Precios de boletería

Palcos occidental | Tiki Tiki: $20′000.000

$20′000.000 Gramilla VIP | Awooween: $450.000

$450.000 Occidental baja | Sankaween baja: $480.000

$480.000 Occidental alta | Sankaween baja: $440.000

$440.000 Oriental baja | Richyween baja: $420.000

$420.000 Oriental alta | Richyween baja: $336.000

$336.000 Norte alta (menores) | Awoofamily: $190.000

$190.000 Sur alta | Tioween: $190.000

Precios de boletería para el concierto de Ryan Castro en El Campín Foto: Cortesía Breakfast Live

‘Awooween’ promete convertirse en una de las celebraciones de Halloween más importantes del país, consolidando a Bogotá como una parada clave para los grandes espectáculos en vivo.