Ryan Castro confiesa su pasado como mesero y fan de J Balvin: “Ahorré mucha plata para ir al concierto de él”

En una reciente entrevista concedida al programa ‘Ferné con Grego’, conducido por el comunicador argentino Grego Rossello, el artista colombiano Ryan Castro compartió detalles inéditos sobre sus inicios en la industria y su profunda admiración por J Balvin. El intérprete de ‘Quema’ reveló que, mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional, trabajó arduamente para asistir a un concierto del ‘Niño de Medellín’, un evento que marcó su perspectiva sobre el éxito y la perseverancia.

¿Escándalo de alias Mison salpica a Yeison Jiménez? Su familia rompe el silencio: “No les importa dañar la reputación”

La trayectoria de Ryan Castro, hoy consolidado como una de las figuras prominentes del género urbano en Colombia, no estuvo exenta de sacrificios. Según relató el propio artista, durante su juventud residió en la isla de Curazao, donde se desempeñaba como mesero. Fue en este periodo cuando su interés por la música y su admiración por las figuras establecidas del reggaetón comenzaron a converger.

Al enterarse de una presentación de J Balvin en la isla, Castro decidió destinar sus ingresos a la compra de una entrada. “Yo trabajaba como mesero y ahorré mucha plata para ir al concierto de él”, confesó el artista en el espacio de Rossello.

A pesar del esfuerzo económico realizado, la experiencia no resultó como el joven Ryan esperaba. El artista recordó con honestidad que, debido a limitaciones logísticas y financieras adicionales, no logró acceder al evento ni conocer a su ídolo en ese momento.

“Obviamente, él llegó en su jet privado y toda la cosa. Yo no pude verlo. No pude tomarme una foto con él, no pude entrar al concierto tampoco porque nunca me alcanzó”, explicó Castro durante la entrevista.

Lo que en su momento representó una frustración juvenil, con el tiempo se transformó en un motor de carrera. Castro enfatizó que guarda dicho recuerdo con gratitud, utilizándolo como un punto de referencia para medir su crecimiento profesional.

Hoy en día, la relación entre ambos artistas ha trascendido la dinámica fan-ídolo para convertirse en una alianza profesional y personal. Ryan Castro destacó que trabajar con J Balvin representa la culminación de un objetivo personal. La colaboración musical entre ambos no solo responde a una estrategia de mercado, sino a un reconocimiento mutuo de talento y autenticidad.

Tras cuatro años de celibato, Mary Méndez presume a su nueva pareja y lanza advertencia a sus ex

Castro mencionó que la cercanía actual con Balvin incluye el ámbito familiar, destacando el trato recibido por parte del entorno del antioqueño. “Es un recuerdo muy bonito porque ahora que somos panas y podemos compartir tantas cosas, podemos hacer música juntos y, al estar con él, también me siento como que lo logré”, afirmó.

Ryan Castro ha logrado diferenciar su propuesta mediante la fusión de ritmos urbanos con una estética propia de los barrios de Medellín, lo que le ha valido el apodo de ‘El Cantante del Ghetto’.