“Hace dos años no sabía qué iba a pasar con mi vida”: el conmovedor discurso de Fredy Guarín al recibir importante condecoración

La Cámara de Representantes de Colombia otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar al exfutbolista Fredy Guarín, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su actual labor como promotor de la salud mental y la prevención de adicciones. El acto exaltó su capacidad para transformar un proceso complejo de superación personal en un mensaje de esperanza orientado a la juventud colombiana.

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El homenaje fue impulsado por el representante a la Cámara por Cundinamarca, Julio Roberto Salazar Perdomo, quien destacó el impacto que tiene visibilizar las problemáticas de bienestar emocional en el país. A través de canales oficiales, el legislador afirmó que el galardón celebra el talento, la disciplina y la resiliencia de quienes demuestran que el servicio y la transformación de vida son posibles.

“Reconocimos a Fredy Guarín con la Orden de la Democracia Simón Bolívar por su destacada trayectoria deportiva, por dejar en alto el nombre de Colombia y por convertir su proceso de superación personal en un mensaje de esperanza, prevención y salud mental para miles de jóvenes y familias”, señaló Salazar Perdomo.

Asimismo, en el marco del mismo evento parlamentario, la corporación entregó una Nota de Exaltación a la Fundación Caminando Hacia la Luz. Esta organización fue galardonada por su labor técnica e institucional en el tratamiento de adicciones y el acompañamiento familiar en la reconstrucción de proyectos de vida. El congresista enfatizó que la salud mental debe ser una tarea prioritaria, fortalecida y reconocida en todo el territorio nacional.

El exfutbolista de la Selección Colombia, el Inter de Milán y el Porto compartió el registro del evento en sus redes sociales, acompañado de una reflexión escrita donde calificó la condecoración como una responsabilidad permanente. “Hoy, con humildad e inmensa gratitud, recibo de mi país este reconocimiento que me invita diariamente a seguir jugando el partido más importante de mi vida. Gracias a quienes creen en mí, a quienes dudan. Todos ustedes hacen de mí cada día una mejor persona. Sigo viviendo un día a la vez”, manifestó en su publicación.

Durante su intervención en el Capitolio Nacional, Guarín ofreció un discurso reflexivo en el que abordó de manera directa las dificultades personales que atravesó en el pasado reciente y envió un mensaje de apoyo a quienes enfrentan crisis emocionales o de dependencia.

“En la vida todo es posible, no hay que tirar la toalla. Por más profundo que sea ese hueco, si hay una luz y esperanza, siempre podemos escalar”, expresó el deportista en su alocución.

El excentrocampista recordó con prudencia los momentos de vulnerabilidad vividos hace dos años, haciendo énfasis en el impacto familiar de dichos episodios. “Hace dos años no sabía qué iba a pasar en mi vida, en ese momento profundo de dolor, no tanto para mí, pero sí para mis hijos, para mi familia, para la gente que un día creyó en mi talento y celebró mis goles. Ese dolor profundo y lágrimas que causé, pues, hoy día puedo decirles que pueden liberarlas, pero de felicidad, con orgullo”, concluyó con visible emotividad.

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La trayectoria de Fredy Guarín en el balompié internacional lo consolidó como una de las figuras relevantes del deporte colombiano en la última década, registrando hitos notables como su participación en el Mundial de Brasil 2014 y la obtención de múltiples títulos en Europa. Sin embargo, tras su retiro de la actividad profesional, el jugador enfrentó situaciones complejas de orden público y personal que fueron de conocimiento ciudadano.

Este reconocimiento por parte del Congreso marca un giro en la percepción pública de su figura, posicionándolo formalmente como un referente de superación en el ámbito de la salud mental.